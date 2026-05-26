H Ρέα Βιτάλη γράφει για όσους παλεύουν με τον καρκίνο: «Καλά μας λέω: Οι πιο φοβισμένοι άφοβοι»

Η Ρέα Βιτάλη έκανε μια νέα ανάρτηση στο Facebook, με αφορμή τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα. Η δημοσιογράφος και συγγραφέας παλεύει και η ίδια με τον καρκίνο. Όπως είχε πει πρόσφατα σε συνέντευξή της στην «Καθημερινή», με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου της «Ψυχόμετρο»: «Στην τελευταία μου θεραπεία για τον καρκίνο μου, το 2018, πέρασαν ευτυχώς αρκετά χρόνια, η κόρη μου είπε “σήμερα είναι η αποφοίτησή σου” και με φίλησε. Όντως, ο καρκίνος είναι ένα πτυχίο. Αλλά τι το κάνεις το πτυχίο σου είναι το θέμα. Το έκανα βιβλίο».