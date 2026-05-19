Iσπανία, Γαλλία ή Ιταλία; Ποιες χώρες της Ευρώπης προτιμούν περισσότερο οι ταξιδιώτες

Η Ευρώπη εξακολουθεί να κυριαρχεί στον παγκόσμιο τουρισμό, προσελκύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ταξιδιώτες κάθε χρόνο και διατηρώντας τη θέση της ως ο πιο δημοφιλής ταξιδιωτικός προορισμός στον κόσμο.Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που παρουσίασε το Visual Capitalist, στην Ευρώπη καταγράφηκαν περισσότερες από 1,5 δισεκατομμύριο διανυκτερεύσεις το 2025.Η συνεχής άνοδος του τουρισμού συμβαδίζει με τη γενικότερη παγκόσμια ταξιδιωτική άνθηση, παρά την οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC) εκτιμά ότι ο κλάδος θα αναπτυχθεί κατά 3,2% το 2026, ξεπερνώντας την προβλεπόμενη παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη που υπολογίζεται στο 2,4%. Παράλληλα, ο τουρισμός αναμένεται να στηρίζει 376 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως, δηλαδή μία στις εννέα θέσεις εργασίας διεθνώς.