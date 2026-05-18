Το υπέρογκο ποσό που καλείται το ισπανικό κράτος να επιστρέψει στη Σακίρα μετά την αθώωσή της για φοροδιαφυγή
Κρίθηκε αθώα από το Ανώτατο Δικαστήριο

Τέλος στη διαμάχη της Shakira και των οικονομικών αρχών της Ισπανίας έβαλε το εθνικό ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το οποίο έκρινε ότι το Δημόσιο δεν κατάφερε να αποδείξει πως η τραγουδίστρια πέρασε 183 ημέρες στην Ισπανία το 2011 — το ελάχιστο όριο που απαιτείται για να θεωρηθεί κάποιος φορολογικός κάτοικος της χώρας.

 
Η τραγουδίστρια δήλωσε ότι το δικαστήριο «έβαλε επιτέλους τα πράγματα στη θέση τους, έπειτα από οκτώ χρόνια βάναυσης δημόσιας στοχοποίησης, οργανωμένων εκστρατειών για να καταστραφεί η φήμη μου και άυπνων νυχτών που επηρέασαν την υγεία μου και την ευημερία της οικογένειάς μου. Δεν υπήρξε ποτέ απάτη, και η ίδια η Διοίκηση δεν μπόρεσε ποτέ να το αποδείξει, απλώς επειδή δεν ήταν αλήθεια. Κι όμως, για σχεδόν μια δεκαετία αντιμετωπίστηκα ως ένοχη. Κάθε στάδιο της διαδικασίας διέρρεε, διαστρεβλωνόταν και διογκωνόταν, χρησιμοποιώντας το όνομά μου και την εικόνα μου για να σταλεί ένα απειλητικό μήνυμα στους υπόλοιπους φορολογούμενους. Σήμερα, αυτό το αφήγημα καταρρέει, και το κάνει με όλη τη δύναμη μιας δικαστικής απόφασης».

