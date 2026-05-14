Η Τέιλορ Σουίφτ και η Μπιγιόνσε μπαίνουν στο Εθνικό Αρχείο Ηχογραφήσεων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου

Το εμβληματικό άλμπουμ 1989 της Taylor Swift και το παγκόσμιο hit Single Ladies (Put a Ring on It) της Beyoncé συγκαταλέγονται στις 25 ηχογραφήσεις που επιλέχθηκαν για διατήρηση στο Εθνικό Αρχείο Ηχογραφήσεων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου για το 2026.Οι υπεύθυνοι της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου χαρακτήρισε τις φετινές επιλογές ως «ηχητικούς θησαυρούς άξιους διατήρησης για πάντα», λόγω της πολιτιστικής, ιστορικής και αισθητικής σημασίας τους στην αμερικανική μουσική κληρονομιά. Ανάμεσα στις φετινές προσθήκες βρίσκονται επίσης τα Feliz Navidad του José Feliciano, Rumor Has It της Reba McEntire, Go Rest High on That Mountain του Vince Gill, I Feel for You της Chaka Khan και Weezer (The Blue Album) των Weezer.