Κέιτ Μίντλετον: Μίλησε ιταλικά με μικρά παιδιά στο πρώτο ταξίδι της μετά τη διάγνωση με καρκίνο

Η Kate Middleton πραγματοποίησε την πρώτη της επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό μετά τη διάγνωση με καρκίνο στην Ιταλία, ξεκινώντας την περιοδεία της από την πόλη Reggio Emilia.Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας έτυχε θερμής υποδοχής κατά την άφιξή της, ενώ χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία για να τη δουν από κοντά. Πολλοί είχαν φτάσει από νωρίς το πρωί, περιμένοντας την εμφάνισή της.Έφτασε λίγο μετά το μεσημέρι στην πλατεία Camillo Prampolini, όπου την υποδέχθηκε ο δήμαρχος της πόλης, Marco Massari, καθώς και τοπικοί φορείς και εκπρόσωποι της κοινότητας.Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της συνομίλησε με παιδιά ακόμη και στα ιταλικά, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με τη ζεστή και άμεση στάση της. Η πριγκίπισσα Kate φωτογραφήθηκε επίσης χαμογελαστή σε selfie με θαυμάστρια που βρέθηκε στο σημείο, ενώ δεν δίστασε να την αγκαλιάσει.