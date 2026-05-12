Ρετινόλη το καλοκαίρι: Πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε με ασφάλεια

Η ρετινόλη είναι ένα από τα πιο δημοφιλή συστατικά στην περιποίηση της επιδερμίδας και όχι άδικα. Ανανεώνει τα κύτταρα, ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου, μειώνει τη χρωματική ανομοιομορφία και απαλύνει λεπτές γραμμές και ρυτίδες. Όλα αυτά συμβάλλουν σε μια πιο φωτεινή, λεία και νεανική επιδερμίδα.Ωστόσο, κάθε καλοκαίρι μας γεννιέται το ερώτημα: μπορούμε να χρησιμοποιούμε ρετινόλη με ασφάλεια κατά τους ζεστούς μήνες, όταν η έκθεση στον ήλιο είναι πιο έντονη;Παραδοσιακά, πολλοί από εμάς επιλέγουμε να σταματήσουμε τη χρήση της από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο, φοβούμενοι την αυξημένη ευαισθησία στον ήλιο. Όμως, φαίνεται πως μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και το καλοκαίρι, αρκεί να λαμβάνουμε τις κατάλληλες προφυλάξεις.