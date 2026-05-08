Τα τρία πιο συχνά λάθη που κάνουμε στην εφαρμογή του αντηλιακού

Τι πρέπει να προσέξουμε για να προστατεύσουμε αποτελεσματικά το δέρμα μας.



Το αντηλιακό είναι ο καλύτερος φίλος της επιδερμίδας μας και η χρήση του -ειδικά το καλοκαίρι- είναι απαραίτητη να γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα. Οι επιπτώσεις της ηλιακής ακτινοβολίας στο δέρμα είναι γνωστές σε όλους: μπορεί για παράδειγμα, να οδηγήσει σε εμφάνιση εγκαύματος ή ακόμη και πολύ χειρότερες καταστάσεις, όπως ο καρκίνος του δέρματος, ενώ συχνά προκαλεί έντονα σημάδια γήρανσης. Ωστόσο, είναι γεγονός, πως όσο μεθοδικά κι αν το χρησιμοποιούμε, υπάρχουν πάντοτε κάποια λάθη στα οποία «πέφτουμε» είτε από βιασύνη είτε από αμέλεια. Ποια είναι αυτά;

08.05.2026, 16:30