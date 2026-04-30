Πανσέληνος των Λουλουδιών στον Σκορπιό: Τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο

ΗΠανσέληνος των Λουλουδιών στον Σκορπιό την 1η Μαΐου 2026 φέρνει μια έντονη, μεταμορφωτική ενέργεια που λειτουργεί σαν σημείο καμπής για όλα τα ζώδια. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη σεληνιακή στιγμή, καθώς εγκαινιάζει έναν σπάνιο μήνα με δύο πανσελήνους, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυναμική της.Η ενέργεια του Σκορπιού βγάζει στην επιφάνεια κρυμμένα συναισθήματα, απαιτεί ειλικρίνεια και οδηγεί σε οριστικά κλεισίματα κύκλων που ξεκίνησαν γύρω στον Νοέμβριο του 2025. Είναι μια περίοδος που δεν αφήνει περιθώρια για υπεκφυγές – ό,τι έχει φτάσει στο τέλος του, τώρα ολοκληρώνεται.