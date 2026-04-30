Πρίγκιπας William και Kate Middleton: Γιορτάζουν 15 χρόνια γάμου με μια οικογενειακή φωτογραφία που δεν έχουμε ξαναδεί

Η Kate Middleton και ο πρίγκιπας William γιορτάζουν μια ξεχωριστή ημέρα σήμερα. Την Τετάρτη 29 Απριλίου, το βασιλικό ζευγάρι συμπλήρωσε 15 χρόνια γάμου και για να τιμήσει την ημέρα δημοσίευσε μια τρυφερήφωτογραφία, όπου χαλαρώνει στο γρασίδι μαζί με τα παιδιά του: τον πρίγκιπα George, 12 ετών, την πριγκίπισσα Charlotte, 10 ετών, και τον πρίγκιπα Louis, 8 ετών.Η εικόνα συνοδευόταν από τη λεζάντα «Celebrating 15 years of marriage ❤️» και δείχνει την οικογένεια αγκαλιασμένη και χαμογελαστή, ντυμένη με καλοκαιρινά ρούχα.Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο πρίγκιπας William επισκέφθηκε την Ουαλία, έναν τόπο με ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι. Ο William και η Kate έζησαν για τρία χρόνια σε ενοικιαζόμενο σπίτι στο Anglesey της Ουαλίας, τόσο πριν όσο και μετά τον γάμο τους το 2011.