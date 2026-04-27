ΑΙ influencers μόδας; Τρομακτικό, αναξιόπιστο και μάλλον ανήθικο

Οι προβλέψεις που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη ποικίλλουν. Από εργαλεία που θα κάνουν την «άχαρη δουλειά» για εμάς αφήνοντάς μας τον χώρο και τον χρόνο να ασχοληθούμε με όσα μας ενδιαφέρουν περισσότερο, εώς δυστοπικές εκτιμήσεις ότι θα κατακλύσει τις ζωές μας και θα κάνει την καθημερινότητά μας και την επιβίωσή μας -κυρίως επαγγελματικά- δυσκολότερη.Μέσα σε αυτό το κλίμα, επαγγέλματα σε δημιουργικούς χώρους όπως η μόδα και οι τέχνες αλλά και θέσεις που απαιτούν επαφή μεταξύ ανθρώπων έχουν μια ευκαιρία να ανθίσουν και να υποστηρίξουν την ανθρώπινη έμπνευση και σύνδεση. Η δημοσιογράφος Molly Jane Gunn, μοιράστηκε πρόσφατα στο Instagram μια ανάρτηση όπου νοσταλγεί και διηγείται την εμπειρία της ως δημοσιογράφος μόδας στα 90s και 00s. Όπως εξήγησε στην κόρη της, τότε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον είχαν οι αρθρογράφοι και τα περιοδικά, καθιστώντας τους πραγματικούς influencers.Η Gunn δεν διστάζει να αναφερθεί σε μια ανησυχητική και άκρως απωθητική κίνηση της γνωστότατης βρετανικής πλατφόρμας Sheerluxe η οποία δημιούργησε και ενέταξε ως «συναδέλφους» τέσσερις φιγούρες τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι ανθρωπόμορφες αυτές τεχνητές υπάρξεις θα έχουν ρόλο επιρροής προτείνοντας, σχολιάζοντας και προωθώντας προϊόντα και ιδέες σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και το background που τους έχει δοθεί (για παράδειγμα η μια από αυτές υποτίθεται πως είναι Σκανδιναβή, εκτελώντας μηχανικά ένα στερεοτυπικό αρχέτυπο που ταιριάζει στην εικόνα αυτή).