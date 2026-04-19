«Διαδικτυακές Ακαδημίες Βιασμού»: Δείχνουν πώς βιάζονται ναρκωμένες γυναίκες και συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές

Λίγο μετά τη δίκη που συγκλόνισε τη Γαλλία με την υπόθεση του Dominique Pelicot και της Gisèle Pelicot, μια εκτενής έρευνα του CNN αποκαλύπτει ότι η κακοποίηση γυναικών από τους άνδρες τους, που τις ναρκώνουν για να τις βιάσουν, όχι μόνο δεν περιορίστηκε, αλλά συνεχίζει να αναπτύσσεται σε σκοτεινές κοινότητες στο διαδίκτυο.Το 2024, η υπόθεση του Dominique Pelicot έφερε στο φως μια σοκαριστική μορφή κακοποίησης: μέσα από ένα online chatroom με τίτλο «Without Her Knowledge», ο ίδιος οργάνωνε τον βιασμό της τότε συζύγου του, Gisèle, από δεκάδες άνδρες, ενώ εκείνη ήταν ναρκωμένη. Συνολικά, υπέστη πάνω από 200 βιασμούς από περίπου 70 άνδρες.Η υπόθεση προκάλεσε σοκ και για λίγο έστρεψε την προσοχή σε αυτό το σκοτεινό κομμάτι του διαδικτύου. Όμως, όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ, το φαινόμενο όχι μόνο δεν εξαφανίστηκε, αλλά συνεχίζει να εξελίσσεται.Η έρευνα, που αποτελεί μέρος της σειράς «As Equals» του CNN, βασίστηκε σε πολύμηνη διείσδυση δημοσιογράφων σε online ομάδες και πλατφόρμες. Εκεί εντόπισαν ένα εκτεταμένο δίκτυο όπου η σεξουαλική κακοποίηση γυναικών υπό την επήρεια ουσιών, όχι μόνο καταγράφεται αλλά και ενθαρρύνεται.Σε ιστοσελίδες όπως το Motherless.com, εντοπίστηκαν πάνω από 20.000 βίντεο «sleep content», δηλαδή υλικό όπου γυναίκες εμφανίζονται αναίσθητες ή κοιμισμένες. Κάποια από αυτά συγκεντρώνουν δεκάδες χιλιάδες προβολές, ενώ συνολικά η πλατφόρμα φτάνει δεκάδες εκατομμύρια επισκέψεις τον μήνα.Οι χρήστες χρησιμοποιούν hashtags όπως #passedout και #eyecheck, ενώ σε αρκετά βίντεο φαίνεται άνδρες να σηκώνουν τα βλέφαρα των γυναικών για να αποδείξουν ότι όντως κοιμούνται.Μέσα σε αυτές τις κοινότητες, τα μέλη δεν περιορίζονται στην κατανάλωση περιεχομένου. Ανταλλάσσουν ενεργά «συμβουλές».Σε μία από τις συνομιλίες που κατέγραψε το CNN, χρήστης ισχυριζόταν ότι πουλά «υγρά ύπνου» με 150 ευρώ το μπουκάλι, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η γυναίκα «δεν θα νιώσει τίποτα και δεν θα θυμάται τίποτα».Σε άλλες περιπτώσεις χρήστες διαφήμιζαν livestreams κακοποίησης με εισιτήριο περίπου 20 δολάρια, αντάλλασσαν εμπειρίες για το πώς να «χειρίζονται» τις συντρόφους τους χωρίς να το αντιλαμβάνονται και ενθάρρυναν ο ένας τον άλλον να συνεχίσουν να κακοποιούν γυναίκες.Όπως σημειώνουν ειδικοί στο ρεπορτάζ, πρόκειται ουσιαστικά για «ψηφιακές κοινότητες» που λειτουργούν σαν χώροι εκπαίδευσης και επιβεβαίωσης για κακοποιητικές συμπεριφορές.