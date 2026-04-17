Ο Τομ Κρουζ επιστρέφει ως Maverick: Επιβεβαιώθηκε το Top Gun 3
Η ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής.
ΟTom Cruise ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη στολή του Pete “Maverick” Mitchell, καθώς επιβεβαιώθηκε επίσημα ότι θα επιστρέψει για τρίτη ταινία του Top Gun.
Η ανακοίνωση έγινε από την Paramount Pictures στο CinemaCon, με τον ηθοποιό να συνεχίζει σε έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της καριέρας του — έναν χαρακτήρα που υποδύθηκε για πρώτη φορά το 1986 και επανέφερε δυναμικά το 2022 με το Top Gun: Maverick.
Η δεύτερη ταινία αποτέλεσε τεράστια εμπορική επιτυχία, ξεπερνώντας τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ απέσπασε και υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.
