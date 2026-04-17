Ο Τομ Κρουζ επιστρέφει ως Maverick: Επιβεβαιώθηκε το Top Gun 3

ΟTom Cruise ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη στολή του Pete “Maverick” Mitchell, καθώς επιβεβαιώθηκε επίσημα ότι θα επιστρέψει για τρίτη ταινία του Top Gun.Η ανακοίνωση έγινε από την Paramount Pictures στο CinemaCon, με τον ηθοποιό να συνεχίζει σε έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της καριέρας του — έναν χαρακτήρα που υποδύθηκε για πρώτη φορά το 1986 και επανέφερε δυναμικά το 2022 με το Top Gun: Maverick.Η δεύτερη ταινία αποτέλεσε τεράστια εμπορική επιτυχία, ξεπερνώντας τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ απέσπασε και υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.