Ιταλία: Γνωστές εταιρείες καλλυντικών ερευνώνται για πρακτικές marketing που στοχεύουν σε μικρά παιδιά

Το φαινόμενο των «Sephora girls», όπου ολοένα και μικρότερες ηλικίες υιοθετούν skincare ρουτίνες ενηλίκων μέσα από τα social media, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό εδώ και αρκετό καιρό.Σε αυτό το πλαίσιο, οι ρυθμιστικές αρχές στην Ιταλία εξετάζουν αν ορισμένες πρακτικές marketing στον χώρο της ομορφιάς στοχεύουν εμμέσως παιδιά, εγείροντας ερωτήματα για τα όρια ανάμεσα στην προώθηση προϊόντων και την επιρροή σε ανήλικους καταναλωτές.Για την ακρίβεια, η ιταλική αρχή ανταγωνισμού έχει ξεκινήσει έρευνα για πρακτικές marketing στον χώρο της ομορφιάς, εξετάζοντας κατά πόσο συγκεκριμένες στρατηγικές ενδέχεται να προωθούν skincare προϊόντα σε παιδιά — ακόμη και ηλικίας κάτω των 10 ετών — μέσω «ιδιαίτερα ύπουλων» εμπορικών τακτικών.Σύμφωνα με την Italian Competition Authority (AGCM), η έρευνα αφορά πιθανές αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που συνδέονται με την προώθηση και πώληση προϊόντων αντιγήρανσης και άλλων καλλυντικών ενηλίκων σε ανήλικους, καθώς και με την ενδεχόμενη συμβολή τους στην ανάπτυξη του φαινομένου που οι ειδικοί αποκαλούν «cosmeticorexia» — μιας ανθυγιεινής εμμονής με τη skincare ρουτίνα σε ολοένα και μικρότερες ηλικίες.