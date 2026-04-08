Η Meryl Streep θα παίξει στη σειρά που περιμένουμε να γυριστεί εδώ και 15 χρόνια
Οι «Διορθώσεις» του Jonathan Franzen μεταφέρονται, επιτέλους, στη μικρή οθόνη.

Εικοσιπέντε χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του, το μπεστ σέλερ «Οι Διορθώσεις» του Jonathan Franzen βρήκαν, επιτέλους, το δρόμο για την τηλεόραση, με τους παραγωγούς να έχουν μάλιστα εξασφαλίσει και τη συνδρομή του συγγραφέα στη δημιουργία της σειράς.

 
Όπως έγινε γνωστό από την πλατφόρμα περιεχομένου Netflix, τον πρωταγωνιστικό ρόλο της σειράς, αυτόν της μητέρας της οικογένειας Lambert, Enid, θα υποδυθεί η Meryl Streep, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό κάποιο άλλο όνομα του υποψηφίου κάστινγκ.

