Η Καρίν Ρόιτφελντ εξιστορεί πώς την πέρασαν για άστεγη και της έδωσαν ελεημοσύνη (βίντεο)

ΗCarine Roitfeld είναι Γαλλίδα fashion editor, πρώην μοντέλο και συγγραφέας. Υπήρξε αρχισυντάκτρια της γαλλικής έκδοσης της Vogue από το 2001 έως το 2011, περίοδο κατά την οποία καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την αισθητική ταυτότητα του περιοδικού.Το 2012 ίδρυσε το CR Fashion Book, ένα διετές έντυπο περιοδικό με έδρα τη Νέα Υόρκη, στο οποίο διατελεί αρχισυντάκτρια, συνεχίζοντας να επηρεάζει τη σύγχρονη μόδα μέσα από μια πιο τολμηρή και καλλιτεχνική ματιά.