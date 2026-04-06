Η Μέριλ Στριπ αποκάλυψε ποιοι την ενέπνευσαν για τον ρόλο της Μιράντα Πρίστλεϋ (βίντεο)

ΗMeryl Streep ξεκαθάρισε την πηγή έμπνευσης για τον χαρακτήρα της Miranda Priestly στο The Devil Wears Prada, σχεδόν 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας. Αντί για τη γνωστή εκδότρια Anna Wintour, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι βασίστηκε σε δύο θρύλους του Χόλιγουντ: τον Mike Nichols και τον Clint Eastwood.«Ουσιαστικά μιμούμουν τον Mike Nichols όλη την ώρα», είπε. «Αν ο Mike Nichols και ο Clint Eastwood είχαν ένα παιδί… θα ήταν η Miranda Priestly». Ο Mike Nichols (σκηνοθέτης και κωμικός) την ενέπνευσε ώστε να καθοδηγεί και να διαχειρίζεται τον χαρακτήρα στο σετ, ενώ ο Clint Eastwood (ηθοποιός και σκηνοθέτης) έδωσε τη χαμηλότονη, αλλά αυστηρή, εξουσία του χαρακτήρα.«Οι εντολές στο σετ. Ο Mike το έκανε με λίγο χιούμορ. Πολλοί το αντιλαμβάνονται ως κακία ή προσβολή, αλλά εγώ το βρίσκω αστείο. O Clint δεν ανεβάσει ποτέ τον τόνο της φωνής του. Όταν σκηνοθετεί πρέπει να πας πιο κοντά για να τον ακούσεις».