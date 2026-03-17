Tο beauty trick της Αν Χάθαγουεϊ για πιο ξεκούραστο βλέμμα στα Όσκαρ (βίντεο)

Ένα video από την προετοιμασία της πριν από την εμφάνισή της στην τελετή απονομής των Όσκαρ δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Anne Hathaway και μοιράστηκε το απλό tip που της χαρίζει ξεχωριστό βλέμμα.Η ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή των Όσκαρ για να απονείμει, μαζί με την Anna Wintour, το βραβείο για το καλύτερο κοστούμι, μακιγιάζ και μαλλιά και για την εμφάνισή της επέλεξε ένα strapless φόρεμα σε γραμμή γοργόνας από Valentino, με έντονο floral μοτίβο, το οποίο συνδύασε με εντυπωσιακά διαμάντια από Bulgari, μακριά μαύρα γάντια και παπούτσια Roger Vivier.Η εμφάνισή της ήταν λαμπερή και εντυπωσιακή και το video της μας δείχνει πώς κατάφερε να δείχνει τόσο ξεκούραστη. Μαζί με τον hairstylist της, Orlando Pita, έδειξαν πώς δύο μικρές πλεξούδες στα πλάγια του κεφαλιού, τραβηγμένες προς τα πίσω και «κρυμμένες» μέσα στο χτένισμα, δημιουργούν ένα διακριτικό lifting effect στο βλέμμα. «Και ξαφνικά δείχνεις λίγο πιο ξύπνια», σχολίασε γελώντας η ίδια στο βίντεο.