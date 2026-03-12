Ο δεκάχρονος σχεδιαστής που έγραψε ιστορία στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού
Ο Max Alexander σχεδιάζει και ράβει από τεσσάρων ετών και είναι ο νεαρότερος σχεδιαστής που έχει φιλοξενηθεί ποτέ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.
Στον κόσμο της μόδας, όπου συνήθως χρειάζονται δεκαετίες εμπειρίας για να φτάσει κανείς να παρουσιάζει σε μεγάλους θεσμούς εκδηλώσεων, ένας δεκάχρονος κατάφερε να τραβήξει την προσοχή όλου του πλανήτη. Ο μικρός σχεδιαστής Max Alexander έγινε ο νεότερος δημιουργός που παρουσίασε δική του συλλογή στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, γράφοντας ιστορία.
Ο Max Alexander ξεκίνησε να ασχολείται με το σχέδιο ρούχων σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών. Παρότι δεν μπορούσε ακόμη να γράψει καλά, μπορούσε να πειραματίζεται με υφάσματα και να δημιουργεί ρούχα πάνω σε κούκλες ή μανεκέν. Με την υποστήριξη της οικογένειάς του, η παιδική του δημιουργικότητα εξελίχθηκε γρήγορα σε πραγματικό ταλέντο.
