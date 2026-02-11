Πίσω από το GPS κρύβεται μία γυναίκα, της οποίας η δουλειά δεν αναγνωρίστηκε αμέσως
Πίσω από το GPS κρύβεται μία γυναίκα, της οποίας η δουλειά δεν αναγνωρίστηκε αμέσως
Η Gladys West Μαθηματικός, η οποία εργάστηκε στο Εργαστήριο Ναυτικών Όπλων των ΗΠΑ. Τη θυμόμαστε με αφορμή την 11η Φεβρουαρίου, Διεθνή Ημέρα για τις Γυναίκες και τα Κορίτσια στην Επιστήμη.
Ηδουλειά της έγινε γνωστή στα τελευταία χρόνια της ζωή της, αλλά η μαθηματικός Gladys West συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη του σημερινού συστήματος παγκόσμιας θέσης, του γνωστού GPS.
Αν και η ιστορία της μπορεί να ήταν λιγότερο δραματική, από εκείνες άλλων γυναικών που εργάστηκαν στο κομμάτι της τεχνολογίας και της επιστήμης, χρειάστηκαν δεκαετίες επίπονης εργασίας στο Ναυτικό Εργαστήριο Όπλων των ΗΠΑ για να καταλήξει στα γεωδαιτικά συστήματα (μαθηματικά μοντέλα που προσεγγίζουν το σχήμα και τις διαστάσεις της Γης), που θα επέτρεπαν τις ακριβείς μετρήσεις και χαρτογραφήσεις που απαιτούνταν για την τεχνολογία του GPS.
Ωστόσο, αν και συνέβαλε στην ανάπτυξη της παγκόσμιας χαρτογράφησης, η οποία παρέχει ακριβείς τοποθεσίες παντού στον πλανήτη, προτιμούσε να χρησιμοποιεί η ίδια τους παραδοσιακούς χάρτες σε χαρτί.
«Είμαι άνθρωπος της δράσης, πρακτικός», είχε δηλώσει στον Guardian το 2020. «Αν μπορώ να δω τον δρόμο και να δω πού στρίβει και πού καταλήγει, νιώθω πιο σίγουρη».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Αν και η ιστορία της μπορεί να ήταν λιγότερο δραματική, από εκείνες άλλων γυναικών που εργάστηκαν στο κομμάτι της τεχνολογίας και της επιστήμης, χρειάστηκαν δεκαετίες επίπονης εργασίας στο Ναυτικό Εργαστήριο Όπλων των ΗΠΑ για να καταλήξει στα γεωδαιτικά συστήματα (μαθηματικά μοντέλα που προσεγγίζουν το σχήμα και τις διαστάσεις της Γης), που θα επέτρεπαν τις ακριβείς μετρήσεις και χαρτογραφήσεις που απαιτούνταν για την τεχνολογία του GPS.
Ωστόσο, αν και συνέβαλε στην ανάπτυξη της παγκόσμιας χαρτογράφησης, η οποία παρέχει ακριβείς τοποθεσίες παντού στον πλανήτη, προτιμούσε να χρησιμοποιεί η ίδια τους παραδοσιακούς χάρτες σε χαρτί.
«Είμαι άνθρωπος της δράσης, πρακτικός», είχε δηλώσει στον Guardian το 2020. «Αν μπορώ να δω τον δρόμο και να δω πού στρίβει και πού καταλήγει, νιώθω πιο σίγουρη».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα