Πίσω από το GPS κρύβεται μία γυναίκα, της οποίας η δουλειά δεν αναγνωρίστηκε αμέσως

Ηδουλειά της έγινε γνωστή στα τελευταία χρόνια της ζωή της, αλλά η μαθηματικός Gladys West συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη του σημερινού συστήματος παγκόσμιας θέσης, του γνωστού GPS.Αν και η ιστορία της μπορεί να ήταν λιγότερο δραματική, από εκείνες άλλων γυναικών που εργάστηκαν στο κομμάτι της τεχνολογίας και της επιστήμης, χρειάστηκαν δεκαετίες επίπονης εργασίας στο Ναυτικό Εργαστήριο Όπλων των ΗΠΑ για να καταλήξει στα γεωδαιτικά συστήματα (μαθηματικά μοντέλα που προσεγγίζουν το σχήμα και τις διαστάσεις της Γης), που θα επέτρεπαν τις ακριβείς μετρήσεις και χαρτογραφήσεις που απαιτούνταν για την τεχνολογία του GPS.Ωστόσο, αν και συνέβαλε στην ανάπτυξη της παγκόσμιας χαρτογράφησης, η οποία παρέχει ακριβείς τοποθεσίες παντού στον πλανήτη, προτιμούσε να χρησιμοποιεί η ίδια τους παραδοσιακούς χάρτες σε χαρτί.«Είμαι άνθρωπος της δράσης, πρακτικός», είχε δηλώσει στον Guardian το 2020. «Αν μπορώ να δω τον δρόμο και να δω πού στρίβει και πού καταλήγει, νιώθω πιο σίγουρη».