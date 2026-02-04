O πατέρας της Νικολά Πελτζ μιλάει πρώτη φορά για τον γαμπρό του και τους Μπέκαμ: «Είναι άλλη ιστορία»

ΟNelson Peltz, πατέρας της Nicola Peltz Beckham, τοποθετήθηκε δημόσια για πρώτη φορά σχετικά με τη συνεχιζόμενη ένταση ανάμεσα στην κόρη του, τον σύζυγό της Brooklyn Peltz Beckham και την οικογένεια Beckham.Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας μίλησε στο πλαίσιο του συνεδρίου The Wall Street Journal Invest Live στο West Palm Beach της Φλόριντα, στις 3 Φεβρουαρίου, σχολιάζοντας με χιούμορ την έντονη δημοσιότητα γύρω από την οικογένειά του: «Η οικογένειά μου έχει βρεθεί πρόσφατα στον Τύπο; Δεν το είχα καν προσέξει».Όσον αφορά τις συμβουλές που προσπαθεί να μεταδώσει στα δέκα παιδιά του, ο 83χρονος δήλωσε: «Τους λέω να μείνουν όσο πιο μακριά γίνεται από τα media. Πόσο καλό μπορεί να κάνει όλο αυτό;».Πέρα από το χιούμορ, ο Nelson Peltz απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες για τη διαμάχη ανάμεσα στη Nicola και τον Brooklyn με τους David και Victoria Beckham, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως στηρίζει απόλυτα τον γάμο τους. «Η κόρη μου και οι Beckham είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία και δεν είναι για να αναλυθεί εδώ σήμερα. Αυτό που μπορώ να πω είναι πως η κόρη μου είναι υπέροχη, ο γαμπρός μου Brooklyn είναι υπέροχος και εύχομαι να έχουν έναν μακρύ και ευτυχισμένο γάμο».