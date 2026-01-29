Νικολά Πελτζ Μπέκαμ: Τελικά, λαμβάνει μηνιαίο επίδομα 1 εκατομμυρίου από τον πατέρα της;

Οι ειδήσεις γύρω από το όνομα της Nicola Peltz Beckham, τον τελευταίο καιρό είναι πολλές και αφορούν κυρίως στην προσωπική της ζωή και τη σχέση με τα πεθερικά της, David και Victoria Beckham.Τις τελευταίες ώρες η πιο έντονη φήμη είχε να κάνει με το χαρτζιλίκι που της δίνει ο πατέρας της. Δημοσιεύματα ισχυρίζονταν πως ο Nelson Peltz προσφέρει στην κόρη του κάθε μήνα 1 εκατομμύριο δολάρια.Ωστόσο, πηγή από το περιβάλλον έβαλε τέλος στις φήμες, διαψεύδοντας τα σχετικά δημοσιεύματα.Η φήμη ξεκίνησε από το podcast Rest Is Entertainment, όπου η δημοσιογράφος Marina Hyde ανέφερε ότι ο Nelson Peltz, δισεκατομμυριούχος, επιχειρηματίας και επενδυτής, φέρεται να στηρίζει οικονομικά την κόρη του με ένα εξαιρετικά υψηλό μηνιαίο ποσό.Ωστόσο, πηγή με άμεση γνώση της κατάστασης δήλωσε στο E! News ότι η πληροφορία αυτή είναι «100% ψευδής» και πρόκειται για «εντελώς κατασκευασμένη φήμη χωρίς καμία βάση».Η συζήτηση προέκυψε στο πλαίσιο της σύγκρισης των οικονομικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο οικογένειες, των Beckhams και των Peltz, ειδικά μετά τη δημοσιοποίηση της έντασης που υπάρχει στη σχέση του Brooklyn Beckham με τους γονείς του, David και Victoria Beckham.