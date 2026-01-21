Η φερόμενη ως πρώην ερωμένη του Ντέιβιντ Μπέκαμ, για τις δηλώσεις του αποξενωμένου γιου του: «Η αλήθεια στο φως»
Η φερόμενη ως πρώην ερωμένη του Ντέιβιντ Μπέκαμ, για τις δηλώσεις του αποξενωμένου γιου του: «Η αλήθεια στο φως»
Η Ρεμπέκα Λου υπήρξε βοηθός του αστέρα του ποδοσφαίρου
Η Rebecca Loos, πρώην βοηθός του David Beckham, που επίσης φημολογείται ότι υπήρξε ερωμένη του, έκανε τη δική της παρέμβαση, μετά τη σειρά των δηλώσεων στις οποίες προχώρησε ο αποξενωμένος γιος των Beckham, Brooklyn, σε Instagram stories, όπου έγραφε, μεταξύ άλλων, ότι δεν επιθυμεί να συμφιλιωθεί με την οικογένεια του και πως ήταν οι γονείς του που τον έλεγχαν, προκαλώντας του άγχος, όχι η σύζυγός του, Nicola Peltz.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα