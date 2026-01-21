Η φερόμενη ως πρώην ερωμένη του Ντέιβιντ Μπέκαμ, για τις δηλώσεις του αποξενωμένου γιου του: «Η αλήθεια στο φως»
Η φερόμενη ως πρώην ερωμένη του Ντέιβιντ Μπέκαμ, για τις δηλώσεις του αποξενωμένου γιου του: «Η αλήθεια στο φως»

Η Ρεμπέκα Λου υπήρξε βοηθός του αστέρα του ποδοσφαίρου

Η φερόμενη ως πρώην ερωμένη του Ντέιβιντ Μπέκαμ, για τις δηλώσεις του αποξενωμένου γιου του: «Η αλήθεια στο φως»
Η Rebecca Loos, πρώην βοηθός του David Beckham, που επίσης φημολογείται ότι υπήρξε ερωμένη του, έκανε τη δική της παρέμβαση, μετά τη σειρά των δηλώσεων στις οποίες προχώρησε ο αποξενωμένος γιος των Beckham, Brooklyn, σε Instagram stories, όπου έγραφε, μεταξύ άλλων, ότι δεν επιθυμεί να συμφιλιωθεί με την οικογένεια του και πως ήταν οι γονείς του που τον έλεγχαν, προκαλώντας του άγχος, όχι η σύζυγός του, Nicola Peltz.

