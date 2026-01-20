Μαρία Κυπριωτάκη – Περράκη: Η γυναίκα στην οποία χρωστάμε το δικαίωμα στην άμβλωση – «Δεν το έκανε ποτέ πολιτική σημαία της»

Τα γυναικεία δικαιώματα που –θέλουμε να θεωρούμε– κεκτημένα κατακτήθηκαν σε ένα όχι και τόσο μακρινό παρελθόν, σε μια εποχή που κάποιες από εμάς προλάβαμε, έστω ως παιδιά. Ήταν το 1983 όταν –όπως σημειώνεται σε παλαιότερο άρθρο του Marie Claire για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου– «χάρη και στη δράση της ΕΓΕ (της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος, που η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε ιδρύσει από το 1975) το ανδροκρατούμενο ΠΑΣΟΚ αναθεώρησε το οικογενειακό δίκαιο καταργώντας την προίκα, εξισώνοντας τις γυναίκες με τους άντρες μέσα στο γάμο, δίνοντάς τους και τη δυνατότητα να κρατήσουν μετά από αυτόν το δικό τους επίθετο».