Τα 4 δικαιώματα των φορολογούμενων που γίνονται «όπλα» όταν αρχίζει ο έλεγχος από την εφορία

Όλες οι κινήσεις από την έναρξη του ελέγχου μέχρι τον τελικό καταλογισμό. Πότε χωρά τροποποιητική δήλωση, το κρίσιμο 20ήμερο για αντιρρήσεις, η πρόσβαση στον φάκελο και η προσφυγή στη ΔΕΔ