H Κάμερον Ντίαζ σε μια σπάνια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί με ολόμαυρο σύνολο
Και έντονο κόκκινο κραγιόν.
ΗCameron Diaz έκανε την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στο κόκκινο χαλί με απόλυτο στυλ, επιλέγοντας ένα κομψό μαύρο φόρεμα σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στη στενή της φίλη και makeup artist, Gucci Westman.
