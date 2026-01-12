Μαρκ Ράφαλο: «Καταδικασμένος βιαστής, παιδόφιλος, ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο»

Μπορεί ο Mark Ruffalo να μην είχε την ευκαιρία να παραθέσει κάποια ευχαριστήρια ομιλία στις Χρυσές Σφαίρες 2026, όπου συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Sunrise Ruffalo, αλλά με αφορμή μια κονκάρδα που φορούσε στο σακάκι του μίλησε στους δημοσιογράφους για πραγματικά σημαντικά ζητήματα, σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.