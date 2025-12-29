Η Μπριζίτ Μπαρντό και ο αποξενωμένος μοναχογιός της: Παρομοίαζε το έμβρυο με «όγκο» που μεγάλωνε στο σώμα της
Η Μπριζίτ Μπαρντό και ο αποξενωμένος μοναχογιός της: Παρομοίαζε το έμβρυο με «όγκο» που μεγάλωνε στο σώμα της
«Δεν ήμουν φτιαγμένη για να γίνω μητέρα»
Για πολλές ιδιότητές της έγραψε ιστορία η Brigitte Bardot, που έφυγε από τη ζωή στα 91 χρόνια της. Όχι ως μητέρα όμως. Παρόλο που το 1960 απέκτησε ένα παιδί, τον μοναχογιό της, Nicolas-Jacques Charrier, με τον τότε σύζυγό της, Jacques Charrier, από τον οποίο θα χώριζε δύο χρόνια αργότερα. Ήταν ο δεύτερος από τους τέσσερις γάμους που έκανε στη ζωή της – ο πρώτος με τον σκηνοθέτη Roger Vadim (1952-1957), ο τρίτος με τον Γερμανό εκατομμυριούχο Gunther Sachs (1966-1969) και ο τέταρτος με τον επιχειρηματία Bernard d’Ormale (1992).
