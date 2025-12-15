Είναι ιδέα μας, ή κάποιες διεθνείς σοκολατοβιομηχανίες συρρικνώνουν τα προϊόντα τους;
Τι είναι τα παγκόσμια φαινόμενα του shrinkflation και του skimpflation

Γιατί κάποια ιδιαίτερα αναγνωρίσιμα brands από σοκολατάκια που αγοράζουμε, ιδιαίτερα στην περίοδο των Χριστουγέννων, π.χ. στο αεροδρόμιο πριν ή μετά από μια πτήση στο εξωτερικό, γίνονται και μικρότερα και πιο ακριβά; Σε αυτό το ερώτημα επιχείρησε να δώσει μια απάντηση το BBC. O δημοσιογράφος έφερε ως παράδειγμα ένα κουτί δημοφιλούς σοκολατοβιομηχανίας της Βρετανίας που αν και είναι κατά 23% μικρότερο από το 2021 η τιμή του έχει ανέβει στη βρετανική αγορά κατά 44%.

