Άντζελα Μπάσετ: «Τις μισές φορές ξεχνάω πόσο μεγάλη είμαι»

Σε μια νέα συνέντευξή της η Angela Bassett είπε ότι δεν αφήνει την ηλικία της, των 67 χρόνων, να την προσδιορίζει. Κάποιες φορές, περίπου τις μισές, της είναι τόσο αδιάφορη, ώστε καταλήγει να την ξεχνάει, εξηγεί η ηθοποιός: «Δεν επιτρέπω στην ηλικία να με περιορίζει. Τις μισές φορές ξεχνάω πόσο μεγάλη είμαι. Θα σου το θυμίσουν πολλοί, στα γενέθλιά σου. Απλά συνέχισε να προχωράς, βάζοντας το ένα πόδι μπροστά από το άλλο, να αγαπάς τη ζωή και να την αγκαλιάζεις. Και να ξέρεις ότι τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Μπορείς να πετύχεις ό,τι βάλεις στο μυαλό σου», πιστεύει.