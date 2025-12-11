Άντζελα Μπάσετ: «Τις μισές φορές ξεχνάω πόσο μεγάλη είμαι»
MARIE CLAIRE

Άντζελα Μπάσετ: «Τις μισές φορές ξεχνάω πόσο μεγάλη είμαι»

Η 67χρονη ηθοποιός είπε σε μια νέα συνέντευξη ότι δεν την προσδιορίζει η ηλικία της

Άντζελα Μπάσετ: «Τις μισές φορές ξεχνάω πόσο μεγάλη είμαι»
Σε μια νέα συνέντευξή της η Angela Bassett είπε ότι δεν αφήνει την ηλικία της, των 67 χρόνων, να την προσδιορίζει. Κάποιες φορές, περίπου τις μισές, της είναι τόσο αδιάφορη, ώστε καταλήγει να την ξεχνάει, εξηγεί η ηθοποιός: «Δεν επιτρέπω στην ηλικία να με περιορίζει. Τις μισές φορές ξεχνάω πόσο μεγάλη είμαι. Θα σου το θυμίσουν πολλοί, στα γενέθλιά σου. Απλά συνέχισε να προχωράς, βάζοντας το ένα πόδι μπροστά από το άλλο, να αγαπάς τη ζωή και να την αγκαλιάζεις. Και να ξέρεις ότι τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Μπορείς να πετύχεις ό,τι βάλεις στο μυαλό σου», πιστεύει.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης