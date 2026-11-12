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Ομπράντοβιτς: «Κάνω τα πάντα με το επιτελείο μου για να έρχονται οι παίκτες με καλή διάθεση στην προπόνηση»
Ομπράντοβιτς: «Κάνω τα πάντα με το επιτελείο μου για να έρχονται οι παίκτες με καλή διάθεση στην προπόνηση»
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε για την ερχόμενη αναμέτρηση με τη Μπαρτσελόνα για την ΕuroLeague, αλλά και για τις απουσίες που αντιμετωπίζει - Μπάντιο: «Να είμαστε έτοιμοι για έναν δύσκολο αγώνα»
Την Παρασκευή (13/11, 21:15) ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τη Μπαρτσελόνα για την 11η αγωνιστική της EuroLeague. Ενόψει του αγώνα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραχώρησε δηλώσεις και επεσήμανε πως οι «πράσινοι» θα πρέπει να σταματήσουν το τρανζίσιον παιχνίδι των Καταλανών.
Παράλληλα αναφέρθηκε στους παίκτες που βρίσκονται στο απουσιολόγιό του, αλλά και στο πως προσαρμόζονται σε άμυνα και επίθεση.
Αναλυτικά όσα είπε:
Για τον αγώνα με τη Μπαρτσελόνα: «Η Μπαρτσελόνα παίζει πολύ καλά. Έχουν 7 ή 8 σερί νίκες. Εχουν νέο προπονητή και παίκτες, αλλά παίζουν ως ομάδα. Πιστεύω ότι το κλειδί είναι να σταματήσουμε το τρανζίσιον παιχνίδι και τα επιθετικά ριμπάουντ. Πρέπει να μην έχουμε λάθη. Αν ελέγξουμε το επιθετικό κομμάτι νομίζω ότι έχουμε καλές πιθανότητες να κάνουμε καλό παιχνίδι», ανέφερε αρχικά.
Για το ποιοι θα παίξουν και ποιοι είναι εκτός: «Δεν ξέρω ακόμη, αλλά ο μόνος που δεν προπονήθηκε είναι ο Μαντζούκας. Όλοι οι υπόλοιποι είναι εδώ και είναι πολύ θετικό».
Για την απουσία του Πάντερ: «Ο Πάντερ είναι πολύ σημαντικός για τη Μπαρτσελόνα. Το πώς θα τους επηρεάσει η απουσία του είναι δικό τους πρόβλημα, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουν πολλούς ποιοτικούς παίκτες στην ομάδα».
Για το πως προσαρμόζεται ο Παναθηναϊκός σε άμυνα και επίθεση: «Πρέπει να πηγαίνουμε ματς με ματς. Πρέπει να φροντίζουμε τα πάντα. Να ξεκουράζουμε παίκτες, να εξηγούμε ότι κάθε επόμενο παιχνίδι είναι σημαντικό».
Για την καλή διάθεση των παικτών στην προπόνηση: «Κάνω τα πάντα με το επιτελείο μου να χαμογελούν οι παίκτες και να έρχονται στην προπόνηση με καλή διάθεση. Ελπίζω πως και στο μέλλον θα συνεχιστεί».
Μπάντιο: «Προσαρμοζόμαστε στους ρόλους μας»
Από πλευράς παικτών παραχώρησε δηλώσεις ο Μπράνκου Μπάντιο. Για το πόσο έχει αλλάξει η Μπαρτσελόνα σε σχέση με πέρσι είπε: «Η Μπαρτσελόνα έχει περισσότερη ταχύτητα σε σχέση με πέρσι, ψάχνει περισσότερο το εύκολο καλάθι στον αιφνιδιασμό, έχουν καλύτερους χειριστές της μπάλας, ενώ στο 5 έχουν τον Τζος Νίμπο, ο οποίος είναι πολύ καλός στα επιθετικά ριμπάουντ. Αυτός είναι ένας τομέας που πρέπει να προσέξουμε. Εμείς πρέπει να κάνουμε καλά τη δουλειά μας και να πάρουμε μία ακόμα νίκη».
Για το πόσο σημαντικό είναι να έχει συνεχόμενες προπονήσεις με την ομάδα τόνισε: «Είναι πολύ σημαντικό. Μας βοηθάει να χτίσουμε την χημεία μας, ώστε να μεγαλώσουμε ως ομάδα, και να καταλαβαίνουμε τι θέλουμε να κάνουμε στο γήπεδο. Όλοι μας προσαρμοζόμαστε στους ρόλους μας. Θέλουμε την νίκη σε κάθε παιχνίδι. Πιστεύω ο χρόνος βοηθάει την ομάδα και ότι έχουμε ακόμα πολλά να μάθουμε, ώστε να βελτιωνόμαστε στο γήπεδο».
Για το πότε θα είναι ο Παναθηναϊκός στο 100% υποστήριξε: «Δεν ξέρω. Ο χρόνος θα δείξει. Δεν μπορώ να το μαντέψω, ούτε εγώ ούτε κανένας. Εμείς δουλεύουμε κάθε μέρα για να φτάσουμε τους στόχους μας».
Παράλληλα αναφέρθηκε στους παίκτες που βρίσκονται στο απουσιολόγιό του, αλλά και στο πως προσαρμόζονται σε άμυνα και επίθεση.
Αναλυτικά όσα είπε:
Για τον αγώνα με τη Μπαρτσελόνα: «Η Μπαρτσελόνα παίζει πολύ καλά. Έχουν 7 ή 8 σερί νίκες. Εχουν νέο προπονητή και παίκτες, αλλά παίζουν ως ομάδα. Πιστεύω ότι το κλειδί είναι να σταματήσουμε το τρανζίσιον παιχνίδι και τα επιθετικά ριμπάουντ. Πρέπει να μην έχουμε λάθη. Αν ελέγξουμε το επιθετικό κομμάτι νομίζω ότι έχουμε καλές πιθανότητες να κάνουμε καλό παιχνίδι», ανέφερε αρχικά.
Για το ποιοι θα παίξουν και ποιοι είναι εκτός: «Δεν ξέρω ακόμη, αλλά ο μόνος που δεν προπονήθηκε είναι ο Μαντζούκας. Όλοι οι υπόλοιποι είναι εδώ και είναι πολύ θετικό».
Για την απουσία του Πάντερ: «Ο Πάντερ είναι πολύ σημαντικός για τη Μπαρτσελόνα. Το πώς θα τους επηρεάσει η απουσία του είναι δικό τους πρόβλημα, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουν πολλούς ποιοτικούς παίκτες στην ομάδα».
Για το πως προσαρμόζεται ο Παναθηναϊκός σε άμυνα και επίθεση: «Πρέπει να πηγαίνουμε ματς με ματς. Πρέπει να φροντίζουμε τα πάντα. Να ξεκουράζουμε παίκτες, να εξηγούμε ότι κάθε επόμενο παιχνίδι είναι σημαντικό».
Για την καλή διάθεση των παικτών στην προπόνηση: «Κάνω τα πάντα με το επιτελείο μου να χαμογελούν οι παίκτες και να έρχονται στην προπόνηση με καλή διάθεση. Ελπίζω πως και στο μέλλον θα συνεχιστεί».
Μπάντιο: «Προσαρμοζόμαστε στους ρόλους μας»
Από πλευράς παικτών παραχώρησε δηλώσεις ο Μπράνκου Μπάντιο. Για το πόσο έχει αλλάξει η Μπαρτσελόνα σε σχέση με πέρσι είπε: «Η Μπαρτσελόνα έχει περισσότερη ταχύτητα σε σχέση με πέρσι, ψάχνει περισσότερο το εύκολο καλάθι στον αιφνιδιασμό, έχουν καλύτερους χειριστές της μπάλας, ενώ στο 5 έχουν τον Τζος Νίμπο, ο οποίος είναι πολύ καλός στα επιθετικά ριμπάουντ. Αυτός είναι ένας τομέας που πρέπει να προσέξουμε. Εμείς πρέπει να κάνουμε καλά τη δουλειά μας και να πάρουμε μία ακόμα νίκη».
Για το πόσο σημαντικό είναι να έχει συνεχόμενες προπονήσεις με την ομάδα τόνισε: «Είναι πολύ σημαντικό. Μας βοηθάει να χτίσουμε την χημεία μας, ώστε να μεγαλώσουμε ως ομάδα, και να καταλαβαίνουμε τι θέλουμε να κάνουμε στο γήπεδο. Όλοι μας προσαρμοζόμαστε στους ρόλους μας. Θέλουμε την νίκη σε κάθε παιχνίδι. Πιστεύω ο χρόνος βοηθάει την ομάδα και ότι έχουμε ακόμα πολλά να μάθουμε, ώστε να βελτιωνόμαστε στο γήπεδο».
Για το πότε θα είναι ο Παναθηναϊκός στο 100% υποστήριξε: «Δεν ξέρω. Ο χρόνος θα δείξει. Δεν μπορώ να το μαντέψω, ούτε εγώ ούτε κανένας. Εμείς δουλεύουμε κάθε μέρα για να φτάσουμε τους στόχους μας».
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