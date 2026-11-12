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Η EuroLeague τιμώρησε με πρόστιμο τη Μπεσίκτας για εισβολή οπαδού στον αγώνα με τον Ολυμπιακό
Η EuroLeague τιμώρησε με πρόστιμο τη Μπεσίκτας για εισβολή οπαδού στον αγώνα με τον Ολυμπιακό
Η διοργανώτρια αρχή της ευρωπαϊκής διοργάνωσης επέβαλε πρόστιμο στην τούρκικη ομάδα, λόγω της εισβολής οπαδού στην εντός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο τον Ολυμπιακό
Με χρηματικό πρόστιμο ύψους 7.000 ευρώ τιμωρήθηκε η Μπεσίκτας από την EuroLeague, εξαιτίας ενός περιστατικού που σημειώθηκε στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την 8η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Συγκεκριμένα, η πειθαρχική επιτροπή της EuroLeague επέβαλε την ποινή στην τούρκικη ομάδα, καθώς φίλαθλός της εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας αντικανονική διακοπή της αναμέτρησης.
Η απόφαση βασίστηκε στο άρθρο 29.2.h του Πειθαρχικού Κώδικα της EuroLeague Basketball, το οποίο αφορά αντίστοιχα περιστατικά που σχετίζονται με την είσοδο φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο.
Ωστόσο, η Μπεσίκτας δεν ήταν η μοναδική ομάδα που βρέθηκε στο επίκεντρο των πειθαρχικών αποφάσεων. Πρόστιμο επιβλήθηκε και στην Παρτίζαν, λόγω της χρήσης πυρσών από τους οπαδούς της, στον αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Συγκεκριμένα, η πειθαρχική επιτροπή της EuroLeague επέβαλε την ποινή στην τούρκικη ομάδα, καθώς φίλαθλός της εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας αντικανονική διακοπή της αναμέτρησης.
Η απόφαση βασίστηκε στο άρθρο 29.2.h του Πειθαρχικού Κώδικα της EuroLeague Basketball, το οποίο αφορά αντίστοιχα περιστατικά που σχετίζονται με την είσοδο φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο.
Ωστόσο, η Μπεσίκτας δεν ήταν η μοναδική ομάδα που βρέθηκε στο επίκεντρο των πειθαρχικών αποφάσεων. Πρόστιμο επιβλήθηκε και στην Παρτίζαν, λόγω της χρήσης πυρσών από τους οπαδούς της, στον αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.
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