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Στη φυλακή ο σερβιτόρος που χειριζόταν αχυρανθρώπους στο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, «μπήκα στις επιχειρήσεις γιατί ήμουν καλός στη δουλειά μου»
Στη φυλακή ο σερβιτόρος που χειριζόταν αχυρανθρώπους στο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, «μπήκα στις επιχειρήσεις γιατί ήμουν καλός στη δουλειά μου»
Ελεύθερη αφέθηκε η 27χρονη γυναίκα που απολογήθηκε δεύτερη κατά σειρά, η οποία είχε συλληφθεί καθώς εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια σε οκτώ εταιρείες και ως εταίρος σε άλλη μια
Το δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 56χρονος που κατηγορείται ως «μεσάζοντας» στη δεξαμενή αχυρανθρώπων που τροφοδοτούσε το φερόμενο κύκλωμα φοροδιαφυγής των 206 εκατομμυρίων ευρώ που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ο οποίος εμφανίζεται να ασκεί το επάγγελμα του σερβιτόρου, ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι «λόγω του επαγγέλματός μου έμαθα να βγάζω άδειες καταστημάτων και έτσι παράλληλα ασχολήθηκα και με αυτό. Έτσι ήρθα σε επαφή με όλες αυτές τις επιχειρήσεις γιατί ήμουν πολύ καλός στην δουλειά μου. Για να εκδοθεί άδεια δεν χρειάζεται να έχουμε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα και εγώ δεν είχα πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων και δεν ξέρω τι γινόταν».
Σύμφωνα με το διαβιβαστικό προς την Εισαγγελία, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος καθοδηγούσε το κύκλωμα που χειριζόταν μια δεξαμενή 29 αχυρανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν σε 152 νομικές οντότητες ως διαχειριστές/εταίροι.
Συγκεκριμένα, μέσω διαρκών, τεχνητών και διασταυρούμενων συνδυασμών μεταξύ αυτών των 29 και μόνο προσώπων, η οργάνωση προέβη στη βιομηχανοποιημένη ίδρυση και τροποποίηση 152 εταιρικών οντοτήτων.
Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος φέρεται να χρέωσε το δημόσιο 19 εκατομμύρια ευρώ.
«Η αναλογία αυτή (κατά μέσο όρο 8 εικονικές εταιρείες ανά αχυράνθρωπο) αποδεικνύει ότι τα πρόσωπα αυτά χρησιμοποιούνταν ως αναλώσιμα "εταιρικά προσωπεία". Οι συνδυασμοί τους δεν γίνονταν για εμπορικούς σκοπούς, αλλά για να δημιουργείται ένα χαοτικό δίκτυο μεταβολών, ικανό να κρατάει στο σκοτάδι τους πραγματικούς (εν πράγμασι) διαχειριστές και να μην γίνονται άμεσα αντιληπτοί από τις ελεγκτικές αρχές», όπως περιγράφεται.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, υποστήριξε στην απολογία της ότι υπέγραψε εξουσιοδοτήσεις πιστεύοντας ότι θα την προσλάβουν ως καθαρίστρια ή σερβιτόρα που ήταν το επάγγελμά της.
«Μου είπαν ότι δίνουν επιδοτήσεις από τον ΟΑΕΔ και ότι πρόκειται να με προσλάβουν ως καθαρίστρια ή σερβιτόρα. Εισέπραξα χρήματα για μερικούς μήνες. Όταν άρχισαν να έρχονται δικαστικά έγγραφα για τις οφειλές, θορυβήθηκα. Μου είπαν: ‘’Κάνε μια εξουσιοδότηση και θα σε ξεμπερδέψουμε’’», είπε, μεταξύ άλλων, ενώπιον της ανακρίτριας.
Σημειώνεται ότι σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ακόμη τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους ο λογιστής και ο δικηγόρος οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν διευθυντικό ρόλο στο φερόμενο κύκλωμα, αλλά και δύο ακόμη «αχυράνθρωποι».
Δήλωση Ανθούλας Ανασόγλου, συνηγόρου της 27χρονης
«Ήταν μία ανάκριση με βάθος, ένταση, διάρκεια και πάνω από όλα ενσυναίσθηση. Όταν έχουμε εξαιρετικούς ανακριτές και εισαγγελείς, καταλαβαίνουν τη διαβάθμιση των προσώπων, τους ρόλους του καθενός και την ουσία της υπόθεσης. Για να φανταστείτε από το κατηγορητήριο που ήταν μεγάλο και ευρύτατο - χωρίς λόγο - περιοριστήκαμε σε δύο κακουργήματα τα οποία ελπίζουμε στην πορεία ότι θα εκπέσουν γιατί εξηγήσαμε τα πάντα, δόθηκε μία σωστή διάσταση και οι ερωτήσεις ήταν πραγματικά στοχευμένες. Τα κακουργήματα που μείνανε, ενώ είχαμε και άλλα κακουργήματα, μείνανε φυσικά η απάτη ως συνέργεια και όχι βέβαια στρατολόγηση ή οτιδήποτε άλλο, ένταξη σε εγκληματική που πιστεύουμε ότι όλα αυτά θα εκπέσουν γιατί είναι αδικήματα δόλου και εδώ υπήρξε πραγματική πλάνη, όχι μόνο θύτης δεν είναι το κορίτσι, είναι θύμα και μάλιστα σήμερα της ήρθε και άλλο χαρτί για το δικαστήριο από τα όσα χρέη έχουν δημιουργήσει οι επιτήδειοι στο όνομά της. Πραγματικά νιώθουμε όχι ευγνωμοσύνη αλλά και δικαίωση σήμερα για το αποτέλεσμα που αφέθηκε μία νεαρή μητέρα ελεύθερη και θα επιστρέψει στο παιδάκι της».
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ο οποίος εμφανίζεται να ασκεί το επάγγελμα του σερβιτόρου, ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι «λόγω του επαγγέλματός μου έμαθα να βγάζω άδειες καταστημάτων και έτσι παράλληλα ασχολήθηκα και με αυτό. Έτσι ήρθα σε επαφή με όλες αυτές τις επιχειρήσεις γιατί ήμουν πολύ καλός στην δουλειά μου. Για να εκδοθεί άδεια δεν χρειάζεται να έχουμε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα και εγώ δεν είχα πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων και δεν ξέρω τι γινόταν».
Σύμφωνα με το διαβιβαστικό προς την Εισαγγελία, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος καθοδηγούσε το κύκλωμα που χειριζόταν μια δεξαμενή 29 αχυρανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν σε 152 νομικές οντότητες ως διαχειριστές/εταίροι.
Συγκεκριμένα, μέσω διαρκών, τεχνητών και διασταυρούμενων συνδυασμών μεταξύ αυτών των 29 και μόνο προσώπων, η οργάνωση προέβη στη βιομηχανοποιημένη ίδρυση και τροποποίηση 152 εταιρικών οντοτήτων.
Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος φέρεται να χρέωσε το δημόσιο 19 εκατομμύρια ευρώ.
«Η αναλογία αυτή (κατά μέσο όρο 8 εικονικές εταιρείες ανά αχυράνθρωπο) αποδεικνύει ότι τα πρόσωπα αυτά χρησιμοποιούνταν ως αναλώσιμα "εταιρικά προσωπεία". Οι συνδυασμοί τους δεν γίνονταν για εμπορικούς σκοπούς, αλλά για να δημιουργείται ένα χαοτικό δίκτυο μεταβολών, ικανό να κρατάει στο σκοτάδι τους πραγματικούς (εν πράγμασι) διαχειριστές και να μην γίνονται άμεσα αντιληπτοί από τις ελεγκτικές αρχές», όπως περιγράφεται.
Ελεύθερη η 27χρονη αχυράνθρωποςΔεύτερη, κατά σειρά, απολογήθηκε μια 27χρονη γυναίκα η οποία συνελήφθη καθώς εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια σε οκτώ εταιρείες και ως εταίρος σε άλλη μια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, υποστήριξε στην απολογία της ότι υπέγραψε εξουσιοδοτήσεις πιστεύοντας ότι θα την προσλάβουν ως καθαρίστρια ή σερβιτόρα που ήταν το επάγγελμά της.
«Μου είπαν ότι δίνουν επιδοτήσεις από τον ΟΑΕΔ και ότι πρόκειται να με προσλάβουν ως καθαρίστρια ή σερβιτόρα. Εισέπραξα χρήματα για μερικούς μήνες. Όταν άρχισαν να έρχονται δικαστικά έγγραφα για τις οφειλές, θορυβήθηκα. Μου είπαν: ‘’Κάνε μια εξουσιοδότηση και θα σε ξεμπερδέψουμε’’», είπε, μεταξύ άλλων, ενώπιον της ανακρίτριας.
Σημειώνεται ότι σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ακόμη τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους ο λογιστής και ο δικηγόρος οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν διευθυντικό ρόλο στο φερόμενο κύκλωμα, αλλά και δύο ακόμη «αχυράνθρωποι».
Δήλωση Ανθούλας Ανασόγλου, συνηγόρου της 27χρονης
«Ήταν μία ανάκριση με βάθος, ένταση, διάρκεια και πάνω από όλα ενσυναίσθηση. Όταν έχουμε εξαιρετικούς ανακριτές και εισαγγελείς, καταλαβαίνουν τη διαβάθμιση των προσώπων, τους ρόλους του καθενός και την ουσία της υπόθεσης. Για να φανταστείτε από το κατηγορητήριο που ήταν μεγάλο και ευρύτατο - χωρίς λόγο - περιοριστήκαμε σε δύο κακουργήματα τα οποία ελπίζουμε στην πορεία ότι θα εκπέσουν γιατί εξηγήσαμε τα πάντα, δόθηκε μία σωστή διάσταση και οι ερωτήσεις ήταν πραγματικά στοχευμένες. Τα κακουργήματα που μείνανε, ενώ είχαμε και άλλα κακουργήματα, μείνανε φυσικά η απάτη ως συνέργεια και όχι βέβαια στρατολόγηση ή οτιδήποτε άλλο, ένταξη σε εγκληματική που πιστεύουμε ότι όλα αυτά θα εκπέσουν γιατί είναι αδικήματα δόλου και εδώ υπήρξε πραγματική πλάνη, όχι μόνο θύτης δεν είναι το κορίτσι, είναι θύμα και μάλιστα σήμερα της ήρθε και άλλο χαρτί για το δικαστήριο από τα όσα χρέη έχουν δημιουργήσει οι επιτήδειοι στο όνομά της. Πραγματικά νιώθουμε όχι ευγνωμοσύνη αλλά και δικαίωση σήμερα για το αποτέλεσμα που αφέθηκε μία νεαρή μητέρα ελεύθερη και θα επιστρέψει στο παιδάκι της».
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