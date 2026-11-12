Deal 50 εκατ. ευρώ του Παναθηναϊκού με τη Novibet για την ονοματοδοσία του γηπέδου στον Βοτανικό
Deal 50 εκατ. ευρώ του Παναθηναϊκού με τη Novibet για την ονοματοδοσία του γηπέδου στον Βοτανικό
Σε μία μεγάλη οικονομική συμφωνία προχώρησε ο Παναθηναϊκός, για τα επόμενα επτά χρόνια, καθώς έδωσε τα χέρια με τη Novibet για τα δικαιώματα εμπορικής ονομασίας του νέου γηπέδου στον Βοτανικό
Ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά deals στην ιστορία του ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός, εξασφαλίζοντας μια συμφωνία που αναμένεται να δώσει νέα οικονομική δυναμική στο πρότζεκτ του Βοτανικού.
Οι άνθρωποι του συλλόγου ήρθαν σε συμφωνία με τη Novibet για τα δικαιώματα εμπορικής ονομασίας του νέου γηπέδου, με τη συνεργασία να έχει διάρκεια επτά ετών και τις συνολικές απολαβές να φτάνουν τα 50 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός η Novibet επέλεξε να συνδέσει το όνομά της με ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά πρότζεκτ που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα, αποκτώντας τον ρόλο του στρατηγικού συνεργάτη του Παναθηναϊκού μέσα από τη συγκεκριμένη επένδυση.
Για τους «πράσινους» η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την εμπορική αξιοποίηση του νέου γηπέδου. Τα έσοδα από τέτοιου είδους συνεργασίες μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τη μελλοντική οικονομική λειτουργία του συλλόγου.
Νωρίτερα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασε πλάνα από το σημείο που αποτυπώνουν την πρόοδο του έργου, με το εσωτερικό της εγκατάστασης να αποκτά σταδιακά την τελική του μορφή. Οι εξέδρες έχουν προχωρήσει σημαντικά, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το επόμενο στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών, που αφορά το στέγαστρο.
Συγκεκριμένα, έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες προετοιμασίες και οι εργασίες για την τοποθέτηση των υποστυλωμάτων που θα αποτελέσουν τη βάση στήριξής του. Η ολοκλήρωση αυτού του σταδίου αναμένεται να αλλάξει αισθητά την εικόνα του γηπέδου, τόσο στο εσωτερικό όσο και στην εξωτερική του όψη.
Οι άνθρωποι του συλλόγου ήρθαν σε συμφωνία με τη Novibet για τα δικαιώματα εμπορικής ονομασίας του νέου γηπέδου, με τη συνεργασία να έχει διάρκεια επτά ετών και τις συνολικές απολαβές να φτάνουν τα 50 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός η Novibet επέλεξε να συνδέσει το όνομά της με ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά πρότζεκτ που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα, αποκτώντας τον ρόλο του στρατηγικού συνεργάτη του Παναθηναϊκού μέσα από τη συγκεκριμένη επένδυση.
Για τους «πράσινους» η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την εμπορική αξιοποίηση του νέου γηπέδου. Τα έσοδα από τέτοιου είδους συνεργασίες μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τη μελλοντική οικονομική λειτουργία του συλλόγου.
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Νωρίτερα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασε πλάνα από το σημείο που αποτυπώνουν την πρόοδο του έργου, με το εσωτερικό της εγκατάστασης να αποκτά σταδιακά την τελική του μορφή. Οι εξέδρες έχουν προχωρήσει σημαντικά, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το επόμενο στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών, που αφορά το στέγαστρο.
Συγκεκριμένα, έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες προετοιμασίες και οι εργασίες για την τοποθέτηση των υποστυλωμάτων που θα αποτελέσουν τη βάση στήριξής του. Η ολοκλήρωση αυτού του σταδίου αναμένεται να αλλάξει αισθητά την εικόνα του γηπέδου, τόσο στο εσωτερικό όσο και στην εξωτερική του όψη.
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