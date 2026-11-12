Deal 50 εκατ. ευρώ του Παναθηναϊκού με τη Novibet για την ονοματοδοσία του γηπέδου στον Βοτανικό

Σε μία μεγάλη οικονομική συμφωνία προχώρησε ο Παναθηναϊκός, για τα επόμενα επτά χρόνια, καθώς έδωσε τα χέρια με τη Novibet για τα δικαιώματα εμπορικής ονομασίας του νέου γηπέδου στον Βοτανικό