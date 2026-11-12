Εθνική Ελλάδος: Επιστρέφει η ιστορική φανέλα του Euro 2004 για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ, δείτε φωτογραφίες

Η εταιρεία που ντύνει την Γαλανόλευκη επανακυκλοφορεί τη φανέλα που συνδέθηκε με την κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην Πορτογαλία – Στην καμπάνια συμμετέχουν Τσιμίκας, Ιωαννίδης, Κουλιεράκης και Ζαφείρης





Πρόκειται για την εκτός έδρας εμφάνιση που συνδέθηκε με τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Πορτογαλία το καλοκαίρι του 2004, η οποία επιστρέφει 22 χρόνια αργότερα.



Η νέα έκδοση διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχικής φανέλας, με το λογότυπο της adidas και το έμβλημα της ΕΠΟ στο στήθος, τη χαρακτηριστική στρογγυλή λαιμόκοψη και την άνετη εφαρμογή. Είναι κατασκευασμένη από ελαφρύ ύφασμα και 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα.







Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ, η adidas συνεργάστηκε και με την AEGEAN, διοργανώνοντας μια ιδιαίτερη έκπληξη σε πτήση από την Ελλάδα προς την Πορτογαλία. Οι επιβάτες βρήκαν στις θέσεις τους την ιστορική φανέλα, μαζί με επιπλέον δώρα, σε μια συμβολική αναφορά στο ταξίδι που οδήγησε την Εθνική στην κορυφή της Ευρώπης.



Η φανέλα είναι ήδη διαθέσιμη μέσω του adidas.gr, στο κατάστημα της adidas στην Ερμού 44, καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής.



Κλείσιμο Η ανακοίνωση της ΕΠΟ Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας



«Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η adidas και η ΕΠΟ επαναφέρουν τη φανέλα που έγινε σύμβολο εκείνου του αξέχαστου καλοκαιριού, φέρνοντας αυτή την ποδοσφαιρική κληρονομιά στο σήμερα και στη νέα γενιά φιλάθλων.



Το καλοκαίρι του 2004, στην Πορτογαλία, η Εθνική Ελλάδας έγραψε μία από τις σημαντικότερες σελίδες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, κατακτώντας το UEFA EURO 2004. Μια επιτυχία που ξεπέρασε τα όρια του ποδοσφαίρου και δημιούργησε εικόνες, συναισθήματα και αναμνήσεις που παραμένουν ζωντανές μέχρι σήμερα.Η καμπάνια γεφυρώνει το τότε με το σήμερα, αναδεικνύοντας τη διαχρονική κληρονομιά μιας εμβληματικής στιγμής του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών της σημερινής Εθνικής Ομάδας, μια νέα γενιά παίρνει τη σκυτάλη, συνεχίζοντας να γράφει τη δική της ιστορία. Στην καμπάνια συμμετέχουν οι Κωνσταντίνος Τσιμίκας, Φώτης Ιωαννίδης, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Χρήστος Ζαφείρης.



Τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟ δίνουν έναν ακόμη συμβολικό χαρακτήρα στο ταξίδι στην Πορτογαλία, εκεί όπου η Εθνική Ελλάδας έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης. Σε συνεργασία με την AEGEAN, μια πτήση της εταιρείας από την Ελλάδα προς την Πορτογαλία γίνεται μέρος του εορτασμού, με τους επιβάτες να βρίσκουν στις θέσεις τους την εμβληματική φανέλα μαζί με ξεχωριστές εκπλήξεις. Ένα ταξίδι, 22 χρόνια μετά, που αναβιώνει ένα αξέχαστο κεφάλαιο του ελληνικού ποδοσφαίρου, ενώνοντας συμβολικά το τότε με το σήμερα.



Την ιστορική φανέλα της Εθνικής Ελλάδας από το Euro 2004 επαναφέρουν η adidas και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία , με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της ΕΠΟ.Πρόκειται για την εκτός έδρας εμφάνιση που συνδέθηκε με τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Πορτογαλία το καλοκαίρι του 2004, η οποία επιστρέφει 22 χρόνια αργότερα.Η νέα έκδοση διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχικής φανέλας, με το λογότυπο της adidas και το έμβλημα της ΕΠΟ στο στήθος, τη χαρακτηριστική στρογγυλή λαιμόκοψη και την άνετη εφαρμογή. Είναι κατασκευασμένη από ελαφρύ ύφασμα και 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα.Στην καμπάνια για την επανακυκλοφορία της συμμετέχουν τέσσερις ποδοσφαιριστές της σημερινής Εθνικής ομάδας, οι Κωνσταντίνος Τσιμίκας, Φώτης Ιωαννίδης, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης και Χρήστος Ζαφείρης, συνδέοντας τη γενιά του 2004 με τη σημερινή.Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ, η adidas συνεργάστηκε και με την AEGEAN, διοργανώνοντας μια ιδιαίτερη έκπληξη σε πτήση από την Ελλάδα προς την Πορτογαλία. Οι επιβάτες βρήκαν στις θέσεις τους την ιστορική φανέλα, μαζί με επιπλέον δώρα, σε μια συμβολική αναφορά στο ταξίδι που οδήγησε την Εθνική στην κορυφή της Ευρώπης.Η φανέλα είναι ήδη διαθέσιμη μέσω του adidas.gr, στο κατάστημα της adidas στην Ερμού 44, καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής.«Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η adidas και η ΕΠΟ επαναφέρουν τη φανέλα που έγινε σύμβολο εκείνου του αξέχαστου καλοκαιριού, φέρνοντας αυτή την ποδοσφαιρική κληρονομιά στο σήμερα και στη νέα γενιά φιλάθλων.Το καλοκαίρι του 2004, στην Πορτογαλία, η Εθνική Ελλάδας έγραψε μία από τις σημαντικότερες σελίδες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, κατακτώντας το UEFA EURO 2004. Μια επιτυχία που ξεπέρασε τα όρια του ποδοσφαίρου και δημιούργησε εικόνες, συναισθήματα και αναμνήσεις που παραμένουν ζωντανές μέχρι σήμερα.Η καμπάνια γεφυρώνει το τότε με το σήμερα, αναδεικνύοντας τη διαχρονική κληρονομιά μιας εμβληματικής στιγμής του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών της σημερινής Εθνικής Ομάδας, μια νέα γενιά παίρνει τη σκυτάλη, συνεχίζοντας να γράφει τη δική της ιστορία. Στην καμπάνια συμμετέχουν οι Κωνσταντίνος Τσιμίκας, Φώτης Ιωαννίδης, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Χρήστος Ζαφείρης.Τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟ δίνουν έναν ακόμη συμβολικό χαρακτήρα στο ταξίδι στην Πορτογαλία, εκεί όπου η Εθνική Ελλάδας έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης. Σε συνεργασία με την AEGEAN, μια πτήση της εταιρείας από την Ελλάδα προς την Πορτογαλία γίνεται μέρος του εορτασμού, με τους επιβάτες να βρίσκουν στις θέσεις τους την εμβληματική φανέλα μαζί με ξεχωριστές εκπλήξεις. Ένα ταξίδι, 22 χρόνια μετά, που αναβιώνει ένα αξέχαστο κεφάλαιο του ελληνικού ποδοσφαίρου, ενώνοντας συμβολικά το τότε με το σήμερα.

Σχεδιασμένη ως ένα football-inspired lifestyle κομμάτι τόσο για τη νέα γενιά όσο και για όσους έζησαν το καλοκαίρι του 2004, η φανέλα διατηρεί τα χαρακτηριστικά στοιχεία του αρχικού σχεδίου, με το λογότυπο της adidas και το έμβλημα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στο στήθος, κλασική στρογγυλή λαιμόκοψη και άνετη εφαρμογή. Κατασκευασμένη από ελαφρύ ύφασμα και 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα, συνδυάζει την ποδοσφαιρική κληρονομιά με το σύγχρονο lifestyle.



Περισσότερο από μια φανέλα, είναι ένα σύμβολο μιας ιστορίας που δεν έμεινε στο παρελθόν, συνεχίζει να μας ενώνει, να περνά από γενιά σε γενιά και να γράφεται ξανά. Η εκτός έδρας εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδας είναι διαθέσιμη στο adidas.gr, στο adidas Store Ερμού 44 και σε επιλεγμένα συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής».