Το «Maestro» επιστρέφει στο Netflix για την τελευταία του σεζόν, δείτε το τρέιλερ
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Maestro Netflix Τρέιλερ Χριστόφορος Παπακαλιάτης

Το «Maestro» επιστρέφει στο Netflix για την τελευταία του σεζόν, δείτε το τρέιλερ

Η σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη ετοιμάζεται να γράψει το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας της

Το «Maestro» επιστρέφει στο Netflix για την τελευταία του σεζόν, δείτε το τρέιλερ
Το «Maestro» επιστρέφει στο Netflix για την τελευταία του σεζόν, με την πλατφόρμα να δίνει στη δημοσιότητα το τρέιλερ του νέου κύκλου.

Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο φινάλε της σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη ξεκινά, καθώς το «Maestro» επιστρέφει στις 18 Δεκεμβρίου, με την τελευταία σεζόν να είναι διαθέσιμη παγκοσμίως και αποκλειστικά στο Netflix.

Δείτε το τρέιλερ

Maestro: Σεζόν 4 | Επίσημο Τρέιλερ | Netflix

Με αφετηρία τους Παξούς, το «Maestro» δημιούργησε ένα πολυεπίπεδο πορτρέτο μιας μικρής κοινωνίας, με την οποία το διεθνές κοινό κατάφερε να συνδεθεί, φέρνοντας τη σειρά στο παγκόσμιο top 10 του Netflix για τις μη αγγλόφωνες σειρές, κατακτώντας παράλληλα μια θέση στις αντίστοιχες κατατάξεις πολλών χωρών.

Στην τελευταία σεζόν οι ήρωες επιστρέφουν, όμως βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των επιλογών τους, καθώς νέες ανατροπές, οδηγούν την ιστορία στην κορύφωσή της. Με φόντο τους Παξούς, εκεί που όλα ξεκίνησαν, ένας κύκλος ολοκληρώνεται και το τέλος συναντά την αρχή.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης επιστρέφει, με το καστ που καθόρισε την πορεία της σειράς: Χάρις Αλεξίου, Μαρία Καβογιάννη, Φανής Μουρατίδης, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Αντίνοος Αλμπάνης, Στεφανία Γουλιώτη, Κλέλια Ανδριολάτου, Ορέστης Χαλκιάς, Γιώργος Μπένος, Κώστας Μπερικόπουλος, Τόνια Μαράκη, αλλά και με πρόσωπα «κλειδιά» που έρχονται να προστεθούν στην ιστορία: ο Γιώργος Χρυσοστόμου, η Ανθή Ευστρατιάδου, ο Θοδωρής Κατσαφάδος, ο Νίκος Κουκάς, ο Βασίλης Μίχας και ο Νίκος Καραθάνος.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A / MEGA

Κλείσιμο
Εκτέλεση Παραγωγής: FOSS PRODUCTIONS

Producer: Στυλιανός Κοτιώνης

Producer: Χριστόφορος Παπακαλιάτης

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