H πρώτη εμφάνιση της Μπεατρίς Μπορομέο μετά τη γέννηση του τρίτου παιδιού της
MARIE CLAIRE

Στο Φεστιβάλ του Μονακό 2025.

Λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά τη γέννηση της τρίτης της κόρης, της Bianca Carolina Marta στις 14 Οκτωβρίου 2025 η Beatrice Borromeo, επέλεξε το Φεστιβάλ του Μονακό 2025 για την πρώτη της δημόσια εμφάνιση.

