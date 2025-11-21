H πρώτη εμφάνιση της Μπεατρίς Μπορομέο μετά τη γέννηση του τρίτου παιδιού της
H πρώτη εμφάνιση της Μπεατρίς Μπορομέο μετά τη γέννηση του τρίτου παιδιού της
Στο Φεστιβάλ του Μονακό 2025.
Στο Φεστιβάλ του Μονακό 2025.
Λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά τη γέννηση της τρίτης της κόρης, της Bianca Carolina Marta στις 14 Οκτωβρίου 2025 η Beatrice Borromeo, επέλεξε το Φεστιβάλ του Μονακό 2025 για την πρώτη της δημόσια εμφάνιση.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα