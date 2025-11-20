Φεστιβάλ Ολυμπίας: Επιστρέφει με βραβευμένες ταινίες για όλη την οικογένεια με ελεύθερη είσοδο

Το Φεστιβάλ Ολυμπίας, η σημαντικότερη ελληνική διοργάνωση για τον παιδικό και νεανικό κινηματογράφο με ιστορία από το 1997, επιστρέφει για 28η φορά. Φέτος έρχεται από τις 29 Nοεμβρίου έως τις 6 Δεκεμβρίου, με επίκεντρο τον Πύργο και την Αμαλιάδα, για να παρουσιάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα ταινιών για παιδιά, εφήβους και όλη την οικογένεια με ελεύθερη είσοδο, κινηματογραφικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, καθώς και δράσεων για τη στήριξη της παραγωγής ελληνικών ταινιών για παιδιά.