Φεστιβάλ Ολυμπίας: Επιστρέφει με βραβευμένες ταινίες για όλη την οικογένεια με ελεύθερη είσοδο
Με επίκεντρο τον Πύργο και την Αμαλιάδα, από τις 29 Nοεμβρίου έως τις 6 Δεκεμβρίου θα παρουσιάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών, καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, αλλά και δράσεων για τη στήριξη της ελληνικής παραγωγής
Το Φεστιβάλ Ολυμπίας, η σημαντικότερη ελληνική διοργάνωση για τον παιδικό και νεανικό κινηματογράφο με ιστορία από το 1997, επιστρέφει για 28η φορά. Φέτος έρχεται από τις 29 Nοεμβρίου έως τις 6 Δεκεμβρίου, με επίκεντρο τον Πύργο και την Αμαλιάδα, για να παρουσιάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα ταινιών για παιδιά, εφήβους και όλη την οικογένεια με ελεύθερη είσοδο, κινηματογραφικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, καθώς και δράσεων για τη στήριξη της παραγωγής ελληνικών ταινιών για παιδιά.
