Οι παρουσίες που εντυπωσίασαν στο fashion show της Ιωάννας Κουρμπέλα
Στην 37η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας.
ΗΙωάννα Κουρμπέλα παρουσίασε στο πλαίσιο της 37ης Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας, τη νέα της συλλογή το βράδυ της Κυριακής, 16 Νοεμβρίου. Το catwalk της αποτέλεσε ένα καλλιτεχνικό statement, στο ύφος του αισθητικού της οράματος, όπου η κίνηση του σώματος και η σχέση με το ένδυμα αποτελούν θεμέλιο της δουλειάς της. Με σπουδές στο σχέδιο μόδας και στις εικαστικές τέχνες και με μαθήματα ενδυματολογίας και σκηνογραφίας, οι συλλογές της έχουν άμεσες επιρροές από τις καλές τέχνες, το θέατρο, τη μουσική και τα trends της παγκόσμια σκηνής της μόδας ξεχωρίζοντάς την ανάμεσα στους σύγχρονους εκπροσώπους της ελληνικής δημιουργίας.
