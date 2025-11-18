Οι παρουσίες που εντυπωσίασαν στο fashion show της Ιωάννας Κουρμπέλα
MARIE CLAIRE

Οι παρουσίες που εντυπωσίασαν στο fashion show της Ιωάννας Κουρμπέλα

Στην 37η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας.

Οι παρουσίες που εντυπωσίασαν στο fashion show της Ιωάννας Κουρμπέλα
ΗΙωάννα Κουρμπέλα παρουσίασε στο πλαίσιο της 37ης Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας, τη νέα της συλλογή το βράδυ της Κυριακής, 16 Νοεμβρίου. Το catwalk της αποτέλεσε ένα καλλιτεχνικό statement, στο ύφος του αισθητικού της οράματος, όπου η κίνηση του σώματος και η σχέση με το ένδυμα αποτελούν θεμέλιο της δουλειάς της. Με σπουδές στο σχέδιο μόδας και στις εικαστικές τέχνες και με μαθήματα ενδυματολογίας και σκηνογραφίας, οι συλλογές της έχουν άμεσες επιρροές από τις καλές τέχνες, το θέατρο, τη μουσική και τα trends της παγκόσμια σκηνής της μόδας ξεχωρίζοντάς την ανάμεσα στους σύγχρονους εκπροσώπους της ελληνικής δημιουργίας.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης