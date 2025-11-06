Η ιστορία της Άριας Παπανικολάου, ηθοποιού και πρέσβειρας για τον αυτισμό: «Ούτε ενός έτους, είδε ολόκληρο τον "Νέμο"»

Στα γραφεία του Παιδικού & Εφηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας οι αφίσες του βρίσκονται τοποθετημένες ανάμεσα σε άπειρα, πολύχρωμα post-it στον τοίχο, που σηματοδοτούν ότι έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τη φετινή διοργάνωση (10-16/11), σε διάφορους χώρους της πόλης. Παρά τους φρενήρεις ρυθμούς δουλειάς της ομάδας του, η διευθύντριά του, Καλλιόπη Χαραλάμπους Κριέφ, βρίσκει χρόνο για να μας υποδεχτεί, μαζί με τον φωτογράφο, για μια συνέντευξη μαζί με την Άρια Παπανικολάου.