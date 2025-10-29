Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό της και τα χαμόγελα της ηθοποιού
MARIE CLAIRE

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό της και τα χαμόγελα της ηθοποιού

#ευτυχία

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό της και τα χαμόγελα της ηθοποιού
Το πρώτο της παιδί υποδέχτηκε πριν από περίπου έναν μήνα η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και όπως έγραψε στην πρώτη ανάρτηση μετά τη γέννησή του νιώθει απίστευτα ευγνώμων για το θαύμα που έζησε.

 
Πριν από λίγες ώρες έκανε μία ακόμη ανάρτηση στην οποία τη βλέπουμε να κρατά το μωρό της αγκαλιά και να χαμογελά στην κάμερα. Φορώντας ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, ένα φούτερ στην απόχρωση του σάπιου μήλου και έχοντας τα μαλλιά της ίσια στους ώμους, σημειώνει απλώς τη λέξη ευτυχία στη λεζάντα- συναίσθημα που ζωγραφίζεται και στο πρόσωπό της.

 Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης