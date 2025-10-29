Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό της και τα χαμόγελα της ηθοποιού

Το πρώτο της παιδί υποδέχτηκε πριν από περίπου έναν μήνα η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και όπως έγραψε στην πρώτη ανάρτηση μετά τη γέννησή του νιώθει απίστευτα ευγνώμων για το θαύμα που έζησε.Πριν από λίγες ώρες έκανε μία ακόμη ανάρτηση στην οποία τη βλέπουμε να κρατά το μωρό της αγκαλιά και να χαμογελά στην κάμερα. Φορώντας ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, ένα φούτερ στην απόχρωση του σάπιου μήλου και έχοντας τα μαλλιά της ίσια στους ώμους, σημειώνει απλώς τη λέξη ευτυχία στη λεζάντα- συναίσθημα που ζωγραφίζεται και στο πρόσωπό της.