Επιχειρηματίας στην Πολωνία προσφέρει 2,000€ σε όποιο ζευγάρι συλλάβει μωρό σε ένα από τα ξενοδοχεία του

Ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και κατασκευαστής κατοικιών στην Πολωνία, ο Władysław Grochowski, αποφάσισε να παρέμβει με τον δικό του τρόπο στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας του. Μέσα από μια πρωτότυπη πρωτοβουλία της ξενοδοχειακής αλυσίδας Arche, προσφέρει οικονομικά κίνητρα και παροχές σε ζευγάρια που θα συλλάβουν παιδί κατά τη διαμονή τους σε κάποιο από τα 23 ξενοδοχεία του ομίλου.Όπως αναφέρει ο ίδιος σε συνέντευξή του στους Financial Times, «οι γονείς που θα παρουσιάσουν απόδειξη διαμονής με ημερομηνία περίπου εννέα μήνες πριν τη γέννηση του παιδιού τους, θα μπορούν να διοργανώσουν δωρεάν μια γιορτή βάπτισης ή κοσμική τελετή για έως δέκα άτομα, σε έναν από τους χώρους εκδηλώσεων ή τα εστιατόρια του ομίλου».Η πολιτική αυτή επεκτείνεται και στους υπαλλήλους της εταιρείας: κάθε εργαζόμενος που αποκτά παιδί δικαιούται επίδομα 10.000 ζλότι (περίπου 2.170 ευρώ), ενώ σύμφωνα με το cnn.com, το ίδιο ποσό προσφέρεται και σε πελάτες που αποκτούν παιδί μέσα σε πέντε χρόνια από την αγορά κατοικίας που έχει κατασκευάσει ο όμιλος Arche.Εκτός από τις χρηματικές παροχές, ο επιχειρηματίας προτείνει και πιο συμβολικές κινήσεις: στα πάρκα ορισμένων ξενοδοχείων φυτεύεται δέντρο για κάθε παιδί που γεννιέται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, ενώ οι γονείς του πρώτου παιδιού που εντάσσεται στο πρόγραμμα έλαβαν ένα καρότσι και πακέτο καλωσορίσματος.