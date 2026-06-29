Σε τροχιά υλοποίησης το νέο εθνικό δίκτυο μονοπατιών στην Τρίπολη
ΕΛΛΑΔΑ
Τρίπολη Πεζοπορία Αρκαδία τουρισμός

Σε τροχιά υλοποίησης το νέο εθνικό δίκτυο μονοπατιών στην Τρίπολη

Η δημοτική αρχή εκτιμά πως η επένδυση αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για την τοπική οικονομία

Σε τροχιά υλοποίησης το νέο εθνικό δίκτυο μονοπατιών στην Τρίπολη
Φρίξος Δρακοντίδης
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Ο Δήμος Τρίπολης προχωρά στη δημιουργία ενός νέου οργανωμένου δικτύου πεζοπορικών διαδρομών συνολικού μήκους 137,76 χιλιομέτρων, σε μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να αναδείξει τον φυσικό πλούτο της Αρκαδίας και να ενισχύσει τη δυναμική του εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών και Διαδρομών Πεζοπορίας και περιλαμβάνει την ανάπλαση, σήμανση και οργάνωση πέντε βασικών πεζοπορικών διαδρομών, οι οποίες διασχίζουν τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ιστορικούς οικισμούς, αλλά και σημεία με έντονο πολιτιστικό και θρησκευτικό αποτύπωμα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς δικτύου, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες να γνωρίσουν την αρκαδική φύση μέσα από οργανωμένες διαδρομές, ενισχύοντας παράλληλα τη βιωματική εμπειρία του τόπου.


Σε τροχιά υλοποίησης το νέο εθνικό δίκτυο μονοπατιών στην Τρίπολη

Η δημοτική αρχή εκτιμά πως η επένδυση αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για την τοπική οικονομία, καθώς ο πεζοπορικός τουρισμός αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μορφές θεματικού τουρισμού διεθνώς. Η ενίσχυση της επισκεψιμότητας αναμένεται να δώσει ώθηση σε μικρές επιχειρήσεις, καταλύματα, χώρους εστίασης και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις ορεινές περιοχές.

Μέσα από τη συγκεκριμένη παρέμβαση, η Αρκαδία επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της στον χάρτη των εναλλακτικών προορισμών, επενδύοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής της ταυτότητας.

Σε τροχιά υλοποίησης το νέο εθνικό δίκτυο μονοπατιών στην Τρίπολη
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Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος NextGenerationEU.
Φρίξος Δρακοντίδης
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