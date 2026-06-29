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Στο Φανάρι ο εορτασμός των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
Στο Φανάρι ο εορτασμός των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
Και τις δύο ημέρες εκτέθηκαν, προς προσκύνηση από τους πιστούς, αποτμήματα του Ιερού λειψάνου του Αγίου Αποστόλου Πέτρου, τα οποία προσέφερε, το 2019, ο αείμνηστος Πάπας Ρώμης Φραγκίσκος προς την Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως
Χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, τελέστηκε σήμερα, Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, η Θεία Λειτουργία, στον Πατριαρχικό Ναό, με την ευκαιρία της εορτής των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.
Στη Θεία Λειτουργία εκκλησιάστηκαν, επίσης, οι Μητροπολίτες Μύρων κ. Χρυσόστομος και Αγκύρας κ. Γρηγόριος, ο Επίσκοπος Αβύδου κ. Γρηγόριος, κληρικοί, Αγιορείτες Μοναχοί καθώς και αρκετοί πιστοί.
Μετά την Απόλυση, οι Αγιορείτες μοναχοί παρέδωσαν στον Παναγιώτατο αποτμήματα των ιερών λειψάνων των προσφάτως αγιοκαταταχθέντων από την Αγία και Ιερά Σύνοδο Οσίων Διονυσίου Βατοπαιδινού (της Κολιτσού), Πετρωνίου του Προδρομίτη (του Δίκαιου), και Νήφωνος Ionescu Προδρομίτου, που εγκαταβίωσαν στο Άγιον Όρος.
Όπως έγινε γνωστό, την παραμονή, κατά τον Μ. Εσπερινό της εορτής, χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Αγκύρας κ. Γρηγόριος, Πρωτοσυγκελλεύων.
Και τις δύο ημέρες εκτέθηκαν, προς προσκύνηση από τους πιστούς, αποτμήματα του Ιερού λειψάνου του Αγίου Αποστόλου Πέτρου, τα οποία προσέφερε, το 2019, ο αείμνηστος Πάπας Ρώμης Φραγκίσκος προς την Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως.
Στη Θεία Λειτουργία εκκλησιάστηκαν, επίσης, οι Μητροπολίτες Μύρων κ. Χρυσόστομος και Αγκύρας κ. Γρηγόριος, ο Επίσκοπος Αβύδου κ. Γρηγόριος, κληρικοί, Αγιορείτες Μοναχοί καθώς και αρκετοί πιστοί.
Μετά την Απόλυση, οι Αγιορείτες μοναχοί παρέδωσαν στον Παναγιώτατο αποτμήματα των ιερών λειψάνων των προσφάτως αγιοκαταταχθέντων από την Αγία και Ιερά Σύνοδο Οσίων Διονυσίου Βατοπαιδινού (της Κολιτσού), Πετρωνίου του Προδρομίτη (του Δίκαιου), και Νήφωνος Ionescu Προδρομίτου, που εγκαταβίωσαν στο Άγιον Όρος.
Όπως έγινε γνωστό, την παραμονή, κατά τον Μ. Εσπερινό της εορτής, χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Αγκύρας κ. Γρηγόριος, Πρωτοσυγκελλεύων.
Και τις δύο ημέρες εκτέθηκαν, προς προσκύνηση από τους πιστούς, αποτμήματα του Ιερού λειψάνου του Αγίου Αποστόλου Πέτρου, τα οποία προσέφερε, το 2019, ο αείμνηστος Πάπας Ρώμης Φραγκίσκος προς την Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως.
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