Η ασυνήθιστη ιστορία μιας πριγκίπισσας με σύνδρομο Down: Η Αλεξανδρινή Ειρήνη συμμετείχε στη δημόσια ζωή
Δεν μεγάλωσε κρυμμένη, στο σκοτάδι, όπως άλλα παιδιά της βασιλικής οικογένειας με αναπηρίες

Σε μια εποχή όπου δεν υπήρχε ακόμα ο όρος συμπερίληψη, στις αρχές του εικοστού αιώνα, φαίνεται πως ο πρίγκιπας Βίλχελμ και η σύζυγός του Σέσιλι τον έκαναν πράξη με την κόρη τους, την Αλεξανδρινή Ειρήνη της Πρωσίας. Η πριγκίπισσα γεννήθηκε το 1915 και σύντομα διαγνώστηκε με σύνδρομο Down. Σε αντίθεση όμως με άλλα παιδιά της βασιλικής οικογένειας με αναπηρίες, δεν έζησε μια ζωή κρυμμένη, στο σκοτάδι, κάθε άλλο: στις οικογενειακές φωτογραφίες πόζαρε μαζί με τα αδέρφια της, ανάμεσα στα οποία οι γονείς τους δεν έκαναν διακρίσεις.

