Shakira: Είναι ζευγάρι ξανά με πρώην σύντροφό της; Το βίντεο από την έξοδό τους
MARIE CLAIRE

Ήταν μαζί πριν από 14 χρόνια

ΗShakira βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά όχι μόνο για τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της στην παγκόσμια περιοδεία “Las Mujeres Ya No Lloran”, αλλά και για μια προσωπική στιγμή που έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

 
Η Κολομβιανή σούπερ σταρ εθεάθη σε ένα χαλαρό και ζεστό δείπνο στο Σαν Ντιέγκο με τον Antonio de la Rúa, τον πρώην σύντροφό της. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε η Shakira εμφανίζεται χαμογελαστή και ήρεμη δίπλα στον Antonio, σε ένα πολυτελές εστιατόριο, προκαλώντας έντονη συζήτηση ανάμεσα στους θαυμαστές της.

 
Η συνάντηση αυτή έγινε λίγες μόλις ημέρες μετά τη συγκινητική συναυλία της στο Τιχουάνα του Μεξικού, όπου εξέπληξε το κοινό ερμηνεύοντας το τραγούδι “Día de enero”, το οποίο είχε γράψει για τον Antonio, όταν ήταν ακόμη μαζί. Πριν ξεκινήσει, αφιέρωσε το τραγούδι «στους φίλους που είναι πάντα εκεί», σχόλιο που πολλοί θεώρησαν έμμεση αναφορά στον πρώην της.


