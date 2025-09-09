Η Τζένιφερ Άνιστον αποχαιρετά το καλοκαίρι με φωτογραφίες φίλων της και ενός μυστηριώδους άνδρα (εικόνες)

Σε μια ανάρτηση γεμάτη χαμόγελα και όμορφες στιγμές προχώρησε η Jennifer Aniston. Η ηθοποιός ευχαρίστησε το καλοκαίρι δημοσιεύοντας φωτογραφίες με αγαπημένους της ανθρώπους και γράφοντας στη λεζάντα «Thank you, summer!».Στα στιγμιότυπα τη βλέπουμε να περπατά σε πάρκα, να χαμογελά στον φακό με φίλες – ανάμεσά τους και η Courteney Cox, με την οποία διατηρούν φιλία από την εποχή που συμπρωταγωνιστούσαν στα Φιλαράκια – τα αγαπημένα της σκυλάκια, τον Ben Stiller, αλλά και τη Sandra Bullock.