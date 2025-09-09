Η Τζένιφερ Άνιστον αποχαιρετά το καλοκαίρι με φωτογραφίες φίλων της και ενός μυστηριώδους άνδρα (εικόνες)
Thank you, summer!
Σε μια ανάρτηση γεμάτη χαμόγελα και όμορφες στιγμές προχώρησε η Jennifer Aniston. Η ηθοποιός ευχαρίστησε το καλοκαίρι δημοσιεύοντας φωτογραφίες με αγαπημένους της ανθρώπους και γράφοντας στη λεζάντα «Thank you, summer!».
Στα στιγμιότυπα τη βλέπουμε να περπατά σε πάρκα, να χαμογελά στον φακό με φίλες – ανάμεσά τους και η Courteney Cox, με την οποία διατηρούν φιλία από την εποχή που συμπρωταγωνιστούσαν στα Φιλαράκια – τα αγαπημένα της σκυλάκια, τον Ben Stiller, αλλά και τη Sandra Bullock.
