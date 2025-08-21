Η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο επισήμως έκλεισε τα 116

ΗEthel Caterham, η γηραιότερη γυναίκα και το πιο ηλικιωμένο άτομο στον κόσμο, γιόρτασε τα 116α γενέθλιά της στις 21 Αυγούστου 2025. Γεννημένη το 1909 στο χωριό Shipton Bellinger του Hampshire, η Caterham μεγάλωσε σε μια εποχή που βασιλιάς της Βρετανίας ήταν ο Εδουάρδος Ζ΄ και πρωθυπουργός ο Herbert Asquith, γεγονός που την καθιστά την τελευταία εν ζωή γυναίκα που γεννήθηκε υπό την κυριαρχία του Εδουάρδου.