Η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο επισήμως έκλεισε τα 116
MARIE CLAIRE

Η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο επισήμως έκλεισε τα 116

Η Βρετανίδα Ethel Caterham έσβησε τα κεράκια της, γράφοντας ιστορία ως το μεγαλύτερο σε ηλικία ζωντανό άτομο στον πλανήτη.

Η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο επισήμως έκλεισε τα 116
ΗEthel Caterham, η γηραιότερη γυναίκα και το πιο ηλικιωμένο άτομο στον κόσμο, γιόρτασε τα 116α γενέθλιά της στις 21 Αυγούστου 2025. Γεννημένη το 1909 στο χωριό Shipton Bellinger του Hampshire, η Caterham μεγάλωσε σε μια εποχή που βασιλιάς της Βρετανίας ήταν ο Εδουάρδος Ζ΄ και πρωθυπουργός ο Herbert Asquith, γεγονός που την καθιστά την τελευταία εν ζωή γυναίκα που γεννήθηκε υπό την κυριαρχία του Εδουάρδου.

 Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης