Η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο επισήμως έκλεισε τα 116
Η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο επισήμως έκλεισε τα 116
Η Βρετανίδα Ethel Caterham έσβησε τα κεράκια της, γράφοντας ιστορία ως το μεγαλύτερο σε ηλικία ζωντανό άτομο στον πλανήτη.
ΗEthel Caterham, η γηραιότερη γυναίκα και το πιο ηλικιωμένο άτομο στον κόσμο, γιόρτασε τα 116α γενέθλιά της στις 21 Αυγούστου 2025. Γεννημένη το 1909 στο χωριό Shipton Bellinger του Hampshire, η Caterham μεγάλωσε σε μια εποχή που βασιλιάς της Βρετανίας ήταν ο Εδουάρδος Ζ΄ και πρωθυπουργός ο Herbert Asquith, γεγονός που την καθιστά την τελευταία εν ζωή γυναίκα που γεννήθηκε υπό την κυριαρχία του Εδουάρδου.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα