Η Λωξάνδρα Λούκας ετοιμάζεται να παρουσιάσει την πρώτη της ατομική έκθεση στην Αθήνα

Η LLoxy, η καλλιτέχνις και performer με σύνδρομο Down, ετοιμάζεται να παρουσιάσει την πρώτη της ατομική έκθεση στην Αθήνα, στο OKAY Initiative Space, στο πλαίσιο του project «I Got It Tho», μια συμπεριληπτική καλλιτεχνική πρωτοβουλία από το Εν Δυνάμει Ensemble και το Okay Initiative Space με την υποστήριξη της ΔΕΗ.