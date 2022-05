Κάννες 2022: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί

Κλείσιμο





Το Φεστιβάλ των Καννών ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα – με ένα κόκκινο χαλί πιο εντυπωσιακό από ποτέ. Για την τελετή έναρξης και την πρεμιέρα του Final Cut, οι διασημότητες εμφανίστηκαν κατάλληλα ντυμενες για την πιο λαμπερή εκδήλωση της La Croisette. Η Lashana Lynch ξεχώρισε αμέσως με ένα λευκό φόρεμα Fendi Couture. Στην πρεμιέρα του Crimes of the Future, η Kristen Stewart έφτασε φορώντας ένα δίχρωμο look από τη Chanel, ένα διασκεδαστικό σύνολο για την πρώτη της εμφάνιση στο φεστιβάλ μετά από τέσσερα χρόνια. Η Naomi Campbell επέλεξε ένα αποκαλυπτικό φόρεμα Valentino Haute Couture, ενώ η Kaia Gerber έκλεψε την παράσταση με ένα εντυπωσιακά απλό φόρεμα σε έντονο κόκκινο.