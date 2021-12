Fashion History Class: Η πάντα επίκαιρη Olivia Wilde με κατακόκκινο, γιορτινό σύνολο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ψάχνοντας το αγαπημένο μας look του παρελθόντος για αυτή την εβδομάδα, πέσαμε πάνω στην απαστράπτουσα Olivia Wilde και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο χαρούμενοι για αυτό. Το κατακόκκινο σύνολο που επέλεξε την βραδιά των βραβείων GQ «Men of the year» το 2018 είναι η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσαμε να κάνουμε, κυρίως λόγω των γιορτινών vibes και της χριστουγεννιάτικης, λαμπερής και ultra-glam διάθεσης που εκπέμπει.